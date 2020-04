Vuokrajätti Kojamo jakaa koronakeväässä 84 miljoonan euron osingot – yrittäjille vain maksuaikaa

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö.

Eläkeyhtiöiden ja ammattiliittojen omistama Kojamo lupaa liiketilavuokralaisilleen huhti-toukokuulle korotonta maksuaikaa.

Pörssiyhtiö Kojamon vuokralais- osingonjakopolitiikka puhuttaa sosiaalisessa mediassa.

Yhtiöstä kerrottiin Taloussanomille, että se ei luovu ovensa sulkevilta yrittäjiltä perittävistä vuokrista koronakriisin ajalta, mutta lupaa lisää maksuaikaa.

Kojamon suurimmat omistajat, työeläkeyhtiöt Ilmarinen ja Varma, ilmoittivat itse luopuneensa ravintoloiden vuokrien perinnästä siltä ajalta, kun toiminta on kielletty.

Kojamon liiketoiminnasta valtaosa on vuokra-asuntomarkkinoilla, mutta sillä on myös jonkin verran kivijalkaliiketiloja, joissa toimii ravintoloita, kauneushoitoloita, hierojia, kampaajia ja kulttuurialan vuokralaisia.

Näihin aloihin korona on iskenyt pahoin, ja liiketoiminta on supistunut jopa 90–100 prosenttia.

– Asia on ymmärrettävästi nyt pinnalla, kun monilla on vuokranmaksuvaikeuksia, Kojamon liiketoimintajohtaja Ville Raitio sanoo.

Raitio tarkentaa, että tilanteita ratkotaan tapauskohtaisesti, koska epidemia näkyy yrityksissä eri tavoin.

– Niiltä osin kun vuokralaiset ovat olleet meihin yhteydessä vuokranmaksun pidentämisestä tai alentamisesta, olemme lähtökohtaisesti sopineet huhti-toukokuun vuokriin lisämaksuaikaa korottomasti vuoden loppuun.

– Näin rauhoitamme tilanteen ja pystymme palaamaan asiaan toukokuussa, kun tiedämme lisää epidemian kestosta.

Vuokriin 2–3 prosenttia

Keskustelussa ovat jälleen yhtiön vuokrankorotukset. Kojamo ilmoitti maaliskuussa nostavansa osaa Lumo-kotiensa vuokrista sopimusehtojen mukaisesti toukokuussa.

Ilmoitus lähti vuokralaisille 19. päivä eli päivää ennen kuin eduskunta hyväksyi valmiuslain. Asiasta uutisoi ensin Kokoomuksen Verkkouutiset.

–Korotus koskee noin 1 100 asuntoa kaikkiaan yli 35 000 asunnon kannassa. Ajoitus on vaikea johtuen siitä, että asiat ovat edenneet niin nopeasti. Vuokrankorotuksista oli päätetty jo aikaisemmin, Raitio kertoo.

–Korotus on asuntokohtainen ja sopimuksen mukainen maksimikorotus on tyypillisesti enintään viisi prosenttiyksikköä yli kuluttajahintamuutoksen ja kokonaiskorotus nyt tehdyissä vuokrantarkistuksissa on keskimäärin 2–3 prosenttia.

Osingot maksuun torstaina

Osinkokeskustelu käy vilkkaana, ja myös presidentti Sauli Niinistö on osallistunut siihen kehottamalla malttiin koronakevään osingonjaossa Ilta-Sanomien haastattelussa.

Palkansaajien keskusjärjestön SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta piti HS:n haastattelussa hyvänä vaihtoehtona osinkojen maksun siirtoa tässä tilanteessa. Toisaalta hän korosti, että yritykset ovat erilaisissa tilanteissa.

Keskustelu ei näy ainakaan Kojamossa. Yhtiö maksaa omistajilleen 12. maaliskuuta pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaan osinkoa 0,34 euroa osaketta kohden, eli reilut 84 miljoonaa euroa. Osingot maksetaan torstaina.

Suurimmat osingonsaajat ovat Ilmarinen ja Varma ja kymmenen ammattiliittoa. Jälkimmäiset saavat tuoton verovapaana.

Koska ammattiliitot ovat verovapautettuja, moni niistä voi saada Kojamon osinkonsa ilman veroja.

Osingonjako jakaa mielipiteitä vahvasti koronakeväänä. Sille on myös perusteita. Osingot tuovat rahaa ja verotuloja valtiolle ja kaikille osakkaille palaavat talouteen kulutuksen ja uusien sijoituksien muodossa.

Osakesäästäjien puheenjohtaja, Vaasan yliopiston laskentatoimen ja rahoituksen professori Timo Rothoviuksen mukaan yhtiöt osaavat itse arvioida, milloin on järkevää siirtää rahaa yrityksen tililtä omistajan tilille.

Viime vuonna Kojamon voitto ennen veroja oli 1,03 miljardia euroa. Voittoon sisältyy 872,4 miljoonan euron nettovoitto sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta.

Uudella joukkovelkakirjalla rahaa

Taloussanomat uutisoi viime viikolla EKP:n yrityslainaoperaatioista. EKP osallistui Kojamon vuonna 2018 tekemään joukkovelkakirjalainaan.

Valtion osittain subventoima vuokralaismarkkina takaa hyvää tasaista tuottoa varsinkin vaikeina taloudellisina aikoina. Kela maksaa satoja miljoonia euroja asumistukina suoraan vuokranantajille, kuten Kojamolle.

Kojamon vakaat näkymät takaavat sille näin ollen myös markkinahintaista rahoitusta joukkovelkakirjamarkkinoilla. Elvytykseen pumpattavaa EKP-rahoitustakin on markkinoilla tänä vuonna runsaasti tarjolla keskuspankin kasvattaessa voimakkaasti arvopaperiostoja koronan takia.

Kojamo ilmoitti uudesta EMTN-joukkovelkakirjaohjelmasta . 20. maaliskuuta. Kokoluokka on erittäin suuri, 2,5 miljardia euroa. Yhtiön sijoituskiinteistöjen käypä arvo on reilut kuusi miljardia euroa.

Kojamon mukaan ohjelmasta on tarkoitus rahoittaa ”tulevien vuosien mittavat investoinnit ja uudelleen rahoittaa erääntyviä lainoja”.

Myös uudet velkakirjat saattavat hyvinkin päätyä keskuspankin salkkuun.