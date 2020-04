Suhdannelaitos ennustaa Ruotsiin syvää taantumaa – bkt painuu vuodessa yli 3 prosenttia

Ruotsin valtiollinen suhdannelaitos varoittaa maan talouden olevan painumassa syvään taantumaan ja laskee kuluvalle vuodelle antamaansa kasvuennustettaan huomattavasti.

Tänään julkistamassaan ennusteessa Ruotsin valtiollinen suhdannelaitos Konjunkturinstitutet (KI) arvioi Ruotsin bruttokansantuotteen tänä vuonna supistuvan 3,2 prosenttia, kun edellisessä ennusteessaan joulukuussa se povasi tälle vuodelle 1,0 prosentin kasvua.

Ensi vuonna talous ponnistaisi 3,5 prosentin kasvuun, kun aiempi kasvuennuste oli 1,5 prosenttia.

– Nykytilanteen kovuutta on vaikea arvioida, mutta ilmeisestikin syvä taantuma on edessä. Tartuntapelot ja viranomaisten kehotukset rajoittaa kanssakäymistä vähentävät voimakkaasti kotitalouksien kysyntää samaan aikaan, kun toimitusvaikeudet haittaavat tuotantoa osassa elinkeinoelämää, KI sanoo ennusteessaan.

Lisäksi kysyntään vaikuttavat negatiivisesti muiden maiden toimet koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi, KI lisää.

KI arvioi Ruotsin talouden supistuvan kuusi prosenttia toisella vuosineljänneksellä.

Työttömyysasteen KI ennustaa tänä vuonna nousevan 8,7 prosenttiin viime vuoden 6,8 prosentista. Ensi vuonna työttömyys kasvaisi edelleen 8,9 prosenttiin.

Ruotsin keskuspankin seuraaman kuluttajainflaation kiintein koroin (kpif) KI povaa tänä vuonna olevan 0,5 prosenttia ja ensi vuonna 1,4 prosenttia.

Talouden tukemiseksi jo käynnistettyjä toimia KI pitää oikeina, mutta sanoo lisää vielä tarvittavan jotta työttömyyden kasvu voidaan hillitä. Ruotsin suhteellisen vähäisen julkisen velan KI sano antavan runsaasti tilaa uusille elvytystoimille.

KI huomauttaa, että vallitsevassa tilanteessa epävarmuus on suurta ja että sen lyhyen aikavälin ennustemalleilla on siksi hyvin rajallinen arvo. Ennusteen sijaan nyt julkistettua arviota tulee siksi pitää enemmän perusnäkymänä, joka on riippuvainen erilaisista tekijöistä.

Näkymään liittyy suurta epävarmuutta ja riskit painottuvat laskusuuntaan, KI sanoo.