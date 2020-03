Nokian Renkailla kaasu pohjassa – voimistumista läpi Helsingin pörssin

Osakekurssit ovat nousseet tänään reippaasti Helsingin pörssissä. Päivän Raketti on Nokian Renkaat, joka osake loikkasi aamulla eniten neljään vuoteen.

Optimismi levisi osakemarkkinoille jo eilen Yhdysvalloissa, kun uusia covid-19-tartuntoja ilmeni monien sijoittajien odottamaa vähemmän.

Kiinan aamulla julkaisemat ostopäällikköindeksit olivat selvästi ennakoitua paremmat, mikä lisäsi arvioita, että siellä talous saattaa elpyä jopa V-käyrällä. Nordean pääekonomisti ja Kiina-asiantuntija Tuuli Koivu varoittaa silti liiallisesta toiveikkuudesta, sillä Kiinan elpyminen on vielä alussa.

– Helmikuun romahdus oli valtava ja lähtötaso on todella matala. Kiinassa on selvästi nähty pohja, se oli helmikuussa ja maaliskuu on ollut pykälää parempi, Koivu sanoi uutistoimisto Startelille.

Laaja eurooppalainen Stoxx 600 -indeksi oli iltapäivän alussa kiivennyt 0,8 prosenttia.

Helsingissä OMXH-yleisindeksi oli noin kello 14.30 vahvistunut 3,9 prosenttia 7788,48 pisteeseen. Vaihdetuimpien osakkeiden OMXH25 oli kohonnut 4,0 prosenttia. Kaikki toimialat olivat selvästi plussalla.

Vaihtoa oli kertynyt 331 miljoonaa euroa, josta rengasvalmistaja Nokian Renkaiden osuus oli 57 miljoonaa euroa. Yhtiön osake pomppasi 14 prosenttia eli eniten neljään vuoteen. Iltapäivällä osake oli 12,8 prosentin nousussa.

Kauppalehti kertoi, että valtion sijoitusyhtiö Solidium on lisännyt omistustaan Nokian Renkaista. Nyt sillä on kuusi prosenttia yhtiöstä.

Verkkolaitevalmistaja Nokian osake oli vaihtokakkosena ja sen kurssi oli kohonnut 3,2 prosenttia 2,82 euroon.

Nokian kilpailijan, telelaitevalmistaja Ericssonin toimitusjohtaja Börje Ekholm sanoi yhtiökokouksessa, yhtiö ei ole havainnut viruskriisin vaikuttaneen merkittävästi liiketoimintaansa.

Ekholmin mukaan 5G-markkina näyttää kasvavan nopeammin kuin useimmat analyytikot ovat odottaneet. Ericssonin B-osake oli kiivennyt Helsingissä 2,1 prosenttia.

Finanssikonserni Nordean osake oli kallistunut 2,4 prosenttia. Goldman Sachs nosti pankin suosituksen. Uusi suositus on ”osta”, kun aiempi oli ”neutral”.

Ålandsbanken arvioi aamukatsauksessaan, että tämä vuosi on jo menetetty suurille pohjoismaisille pankeille. Ålandsbanken on laskenut pankkien tulosennusteitaan 15–20 prosenttia. Parhaiten laskukauteen ovat sen mukaan varautuneet vahvataseiset Nordea ja DNB.

Ålandsbankenin oma osake oli kiivennyt 2,4, Aktian 4,8 ja Oma Säästöpankin 0,7 prosenttia.

Tänään yhtiökokouksensa pitävän metsäyhtiö UPM:n osake oli kallistunut 6,5 prosenttia. Metsäyhtiö Stora Enson kurssi oli kallistunut 5,0 prosenttia.

Metso perui näkymänsä

Konepajayhtiö Metso perui näkymänsä ja aikoo kertoa uudet toukokuun osavuosikatsauksessaan. Yhtiö suunnittelee säästötoimia. Yhtiön osake oli kiivennyt 3,5 prosenttia.

Kaivosteknologiaa valmistaa Outotec aloittaa yhteistoimintaneuvottelut henkilöstönsä lomautuksista Suomessa. Sen kurssi oli pompannut 6,4 prosenttia.

Tehoelektroniikkatuotteiden valmistaja Enedo kertoi Suomen henkilöstönsä eli noin 40 henkilöä enintään 90 päiväksi. Enedon osake oli luisunut 0,3 prosenttia.

Terveysteknologiayhtiö Revenio Groupin ja sen tytäryhtiöiden toimitusjohtajaksi nimitetty Jouni Toijala. Revenion osake oli kohonnut 4,6 prosenttia.

Silmälasiketju Silmäaseman kurssi oli eilisissä lukemissaan. Yhtiön tulos ja liikevaihto kohenivat maltillisesti viime vuoden loppuneljänneksellä. Tälle vuodelle se ei anna näkymiä.