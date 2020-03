Porauslaitevalmistaja Robit peruu osinkoehdotuksensa – tilauskanta pysynyt positiivisena

Porauslaitteita valmistava Robit on päättänyt muuttaa osinkoehdotustaan turvatakseen kassavalmiuden koronavirusepidemian pitkittyessä.

Yhtiön hallitus ehdottaa nyt, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään myöhemmin mahdollisesta enintään 0,03 euron osingosta yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa.

Robit kertoo, että sen tilanne ja asema on olosuhteisiin nähden vakaa. Robitin alkuvuoden tilaus- ja laskutuskanta on pandemiasta huolimatta säilynyt positiivisena. Myös kassatilanne on pysynyt muuttumattomana, yhtiö kertoo.

Robitin toimitusjohtaja Tommi Lehtosen mukaan yhtiö kuitenkin varautuu pandemian aiheuttamaan epävarmuuteen toimialalla ja mahdolliseen kysynnän hidastumiseen.