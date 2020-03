Nasdaq tiedottaa: Helsingin pörssi pidetään auki koronasta huolimatta

Kaikki Nasdaqin pohjoismaisten ja Baltian markkinoiden osake-, korko- ja osakejohdannaismarkkinat pysyvät täysin toiminnassa ja ovat auki pörssien normaaleina kaupankäyntiaikoina, kertoo Helsinginkin pörssiä ylläpitävä Nasdaq.

– Pörsseillä on erityinen rooli taloudessa. Kun markkinoilla on suurta epävarmuutta ja volatiliteettia, on erityisen tärkeää, että tarjolla on toimiva markkinapaikka, jossa sijoittajat voivat hallinnoida riskejään käymällä kauppaa ja jossa yhtiöt voivat edelleen kerätä pääomia, Nasdaq ilmoittaa tiedotteessaan.

Yhtiön mukaan se kuitenkin arvioi liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmaansa jatkuvasti ja on siirtynyt osin etätyöskentelyyn koronavirusepidemian takia.

Myös auki olevien toimistojen määrä on vähennetty.