Analyytikko Finnairin rahoituspaketista: ”Tässä pelastetaan koko yhtiön tulevaisuutta”

Järjestely kertoo siitä, että tilanne on muodostunut tosi hankalaksi hyvin nopeasti, Finnairia seuraava analyytikko Antti Viljakainen sanoo.

Inderesin analyytikko Antti Viljakainen pitää tänään julkistettua lentoyhtiö Finnairin rahoituspakettia hyvänä. Hänestä on tärkeää, että yhtiö ennakoi ja pyrkii huolehtimaan rahoituksensa riittävyydestä.

Viljakaisen mielestä on erittäin hyvä, että Finnair saa rahoitusta käytännössä markkinaehtoisesti, vaikka valtio näillä näkymin myöntääkin takauksen. Viljakainen arvioi, että rahoitus on hyvin kohtuuhintaista, huolimatta siitä, että yhtiön riskit ovat nousseet valtavasti.

Valtiontakaus on valtioneuvoston tiedotteen mukaan enintään 600 miljoonaa euroa. Sitä tarvitaan, kun pankkitakauksia ei ole saatavilla. Järjestely vaatii vielä eduskunnan suostumuksen.

Pakettiin kuuluu mahdollisuus työeläkkeiden takaisinlainauksesta, jos muuta rahoitusta ei ole tarjolla. Eläketurvakeskuksen mukaan työeläkelaitosten takaisinlainaus eli asiakasyritysten lainarahoitus oli eläkevarojen suurin sijoitusmuoto vielä 1990-luvulle tultaessa. Sen käyttö hiipui kuitenkin pääomamarkkinoiden vapauduttua.

Hallituksen lisätalousarviotiedotteen mukaan enintään 600 miljoonan euron valtiontakaus myönnettäisiin eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle Finnairin työeläkkeiden takaisinlainauksen (tyel-takaisinlainaus) vakuudeksi.

– Järjestely kertoo siitä, että tilanne on muodostunut tosi hankalaksi hyvin nopeasti, kun sisääntuleva kassavirta on käytännössä hyytynyt, Viljakainen sanoo uutistoimisto Startelille.

Finnairilla oli kassassaan miljardi euroa vielä vuoden vaihteessa. Valmiusluottolimiitistään yhtiö kertoo nostaneensa 175 miljoonaa euroa eli näillä näkymin puskuria on yhä jäljellä.

Vaikka rahat eivät olekaan loppu, Viljakaisen mielestä on hyvä, että yhtiö varmistelee likviditeettiään, sillä kukaan ei tiedä, miten pitkään koronapandemiasta aiheutunut kriisi kestää ja kuinka pahaksi se äityy.

– Näissä asioissa on toimittava etupeltoon ja mahdollisimman nopeasti, hän sanoo.

Finnair aikoo tehdä myös kiinnittämättömien lentokoneittensa myynti- ja takaisin vuokrausjärjestelyjä. Tällaiset ovat tavallisia lentoalalla.

Kassavirta on katkennut

Koronaviruspandemia on lähes pysäyttänyt lentoliikenteen.

– Kriisi on kiistatta suurin, mitä lentosektori on koko historiansa aikana kohdannut. Käytännössä yhtiöiden sisään tuleva kassavirta on katkennut kuin seinään, eikä tiedetä, milloin se käynnistyy, Viljakainen kuvaa.

Työkalujen pitää hänen mukaansa olla tilanteen mukaisia.

– Tässä pelastetaan yhtiön koko tulevaisuutta.

Lukuisat asiakkaat ovat ostaneet Finnairilta lentoja, jotka on nyt peruttu ja he haluavat rahansa takaisin. Viljakainen arvioi, yhtiöllä on resursseja selvitä lippuennakoista.

Hänen mukaansa vuoden vaihteessa käyttämättömien lippujen arvo oli hieman 450 miljoonaa euroa. Osa potista on jo sulanut, kun alkuvuonna lennettiin vielä normaalisti. Toisaalta koronavirusuhka on hillinnyt uusia varauksia.

– En vielä kyseenalaistaisi yhtiön resursseja selvitä ennakkoon maksetuista ja peruutettavista lipuista, hän sanoo.