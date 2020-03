Helsingin pörssi riehaantui nousuralliin torstain romahduksen jälkeen

Osakekurssit ovat kääntyneet reippaaseen nousuun Helsingin pörssissä aamun hapuilun jälkeen. Vaihtokärjessä kiipeävät Nokia ja Neste, Fortum.

Torstaina osakkeet laskivat historiallisen rajusti eli noin kymmeneksen sekä Suomessa että Yhdysvalloissa. Myös muualla Euroopassa kurssit vajosivat. Aasiassa osakkeet päätyivät Aasiassa selvästi miinukselle.

Iltapäivällä kauppaa tehtiin kuitenkin jo kiivaasti nousevin kurssein. Eurooppalaisosakkeiden kehitystä kuvaava laaja Stoxx 600 -indeksi oli kiivennyt 7,0 prosenttia.

Yhdysvalloissa odotetaan kaupankäynnin alkavan kiivaassa nousussa. Nousuodotukset olivat niin jyrkät, että S&P 500 -indeksifutuuri törmäsi kaupankäynnin viiden prosentin rajoittimeen. Futuuri oli 5,1 prosenttia plussalla.

OP:n pääekonomistin Reijo Heiskanen pitää rajuakin uudelleenhinnoittelua luonnollisena. Kurssilasku ei hänestä ole puhdasta markkinapaniikkia eikä kyse ole vain tilapäisistä markkinahäiriöistä, joista voitaisiin keskuspankkien toimilla päästä aiemmalle uralle.

– Kyse on merkittävämmästä talouden notkahduksesta, todennäköisesti taantumasta. Tällöin on luonnollista, että markkinat hakevat keskellä epävarmuutta uutta tasapainoa, ja on hyvin vaikea tietää, mikä se on, Heiskanen sanoi uutistoimisto Startelille.

Helsingin yleisindeksi OMXH oli kello 14.40 aikoihin kiivennyt 5,1 prosenttia 7884,14 pisteeseen. Vaihdetuimpien osakkeiden OMXH 25 oli noussut 5,9 prosenttia.

Vaihtoa oli kertynyt 500 miljoonaa euroa, josta vaihdetuimman verkkolaitevalmistaja Nokian osuus oli 53 miljoonaa euroa. Yhtiön osake syöksyi eilen liki 15 prosenttia, mutta aamuisen luisun jälkeen osake oli kiivennyt 5,2 prosenttia 2,52 euroon.

Energiayhtiö Fortumin kurssi oli hypännyt 8,9 prosenttia. Yhtiön osakkuusyhtiön Uniperin tällä viikolla julkaisema uusi strategia tarjoaa Fortumin mukaan hyvän lähtökohdan yhtiöiden strategioiden yhdistämiseen.

Inderes antoi polttoaineyhtiö Nesteelle ”lisää”-suosituksen. Aiempi suositus oli ”vähennä”. Nesteen osake oli kiivennyt 4,7 prosenttia.

Eilen liki 14 prosenttia romahtaneen pankkikonserni Nordean kurssi oli kallistunut 6,4 prosenttia. Nordea kertoi, että sen henkilö- ja yritysasiakkaat voivat saada halutessaan saada lyhennysvapaata koronavirusepidemian vaikutusten vuoksi.

Teräsyhtiö Outokummun osake oli kiivennyt 7,8 ja SSAB:n B-osake oli 10,2 prosenttia.

Hyvä myynti tukee Keskoa

Kauppakonserni Keskon myynti oli helmikuussa kymmeneksen parempi kuin viime vuonna vastaavaan aikana. Viime päivinä koronaviruksen säikäyttämät asiakkaat ovat hamstranneet etenkin päivittäistavaroita. Keskon B-osake oli kiivennyt 7,4 prosenttia.

Tavaratalokonserni Stockmannin B-osake oli kohonnut 6,4 prosenttia ja kauppaketju Tokmannin osake 3,6 prosenttia.

Ravintolayhtiö Noho Partners peruu tälle vuodelle antamansa tulosohjeistuksen ja lisäosinkonsa toistaiseksi epävarman markkinatilanteen vuoksi. Yhtiö aloittaa myös koko henkilöstöään koskevat yt-neuvottelut, jotka voivat johtaa määräaikaisiin lomautuksiin. Nohon osake liikkui 2,5 prosenttia miinuksella.

Varustamoyhtiöistä Tallinkin osake on kohonnut 7,4 ja Vikingin Linen 1,2 prosenttia. Tallink keskeyttää edestakaisten risteilyjensä myynnin Tallinna-Tukholma-reitillä toukokuun loppuun asti.

Henkilöstöpalveluyhtiö Eezy varautuu lomautuksiin koronaviruksen leviämisen aiheuttamien kysyntämuutosten vuoksi ja aloittaa yt-neuvottelut. Sen osake oli halventunut 1,0 prosenttia.