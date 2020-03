Fortum ei siirrä yhtiökokousta, ilmoittautuneita noin tuhat

WWF ihmettelee kokouksen järjestämistä. Järjestö aikoo uusia esityksensä Pariisin ilmastosopimuksesta tarvittaessa ensi vuonna.

Energiayhtiö Fortum pitää kiinni suunnitelmistaan ja järjestää ensi viikon tiistaina Finlandia-talolla yhtiökokouksen, johon on ilmoittautunut noin tuhat ihmistä. Kokouksen järjestäminen on vastoin hallituksen ohjeistusta yli 500 ihmisen tilaisuuksien perumisesta.

Fortumin sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja Ingela Ulfves kertoo, että osakkeenomistajille on tarjottu mahdollisuutta seurata kokousta etänä videon välityksellä. Kaikkien ilmoittautuneiden ei sen takia odoteta saapuvan paikalle. Finlandia-talolta on lisäksi tarkoitus avata lisätiloja, joissa kokousta voi seurata näytöltä.

Etäseurantaa on suositeltu kaikille, jotka kuuluvat koronaviruksen riskiryhmiin, ovat viime aikoina palanneet ulkomaanmatkalta tai olleet tekemisissä koronavirukseen sairastuneen henkilön kanssa. Etänä osakkeenomistaja ei kuitenkaan voi kysyä kysymyksiä tai äänestää.

Fortumin yhtiökokoukseen kohdistuu tällä kertaa tavallista enemmän kiinnostusta, sillä yhtiö on kasvattamassa omistusosuuttaan yhä hiilivoimaan nojaavasta Uniperista.

Ympäristöjärjestö WWF, joka on hankkinut yhden yhtiön osakkeen, on tehnyt kokoukselle ehdotuksen siitä, että Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoite sisällytettäisiin Fortumin yhtiöjärjestykseen ja yhtiö sopeuttaisi sen myötä toimintaansa. On vielä epäselvää, äänestetäänkö asiasta. Äänestys toteutuisi paperilipuilla.

WWF:n oikeudellinen neuvonantaja Raija-Leena Ojanen ihmettelee Fortumin aikeita järjestää kokous koronaviruksesta huolimatta.

– On hämmentävää, että Fortum on järjestämässä torsokokousta, ja ihmiset joutuvat punnitsemaan vastakkain terveyttään ja omistajaoikeuksien käyttämistä. WWF ei ole missään nimessä kannustamassa ketään paikan päälle näissä olosuhteissa, Ojanen sanoo.

Järjestö aikoo tuoda aloitteensa yhtiökokouksen päätettäväksi tarvittaessa vuoden päästä uudelleen. Ojasen mukaan WWF:n aloite on saanut positiivista huomiota, mutta ratkaisevaa valtion omistajaohjauksen kantaa ei ole vielä kuultu.

Ketään ei voi käännyttää ovelta

Muissakin isoissa pörssiyhtiöissä harkitaan parasta aikaa, onko yhtiökokouksia mahdollista järjestää osin etäyhteydellä.

Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri muistuttaa, että kaikkien osakkeenomistajien on oltava tasavertaisessa asemassa. Kokoussalin ovelta ei siksi saa käännyttää ketään.

Yhtiö voi periaatteessa päättää kokouksen siirtämisestä. Lain mukaan kokous on pidettävä puolen vuoden aikana tilikauden päättymisestä eli useimpien osalta kesäkuun loppuun mennessä.

– Toinen vaihtoehto on päättää etäosallistumisesta. Tämä on jotakin, mitä olemme toivoneet jo pidemmän aikaa. Pienosakaskunnasta on tullut toiveita, että kokous kuvattaisiin siten, että sitä olisi mahdollista seurata reaaliaikaisesti ja että olisi etäkyselymahdollisuus, Lounasmeri kertoo.

Hän uskoo, että suuri osa osakaskunnasta olisi tyytyväinen, jos pieni porukka kokoontuisi fyysisesti ja muut seuraisivat etänä ja pystyisivät lähettämään kokoukseen kysymyksiä.

Suomalaisissa yhtiökokouksissa äänestetään Lounasmeren mukaan suhteellisen harvoin. Johdon vastuuvapauden, osinkojen ja esimerkiksi johdon palkkioiden kaltaiset päätökset nuijitaan siten usein ilman äänestystä.

Mutta kun äänestyksiin mennään, se tapahtuu valtaosin paperilipuilla.

– Se on se syy, miksi yleensä useimmissa isoissa yhtiökokouksissa ei vaadita äänestyksiä. Puheenjohtaja saattaa myös kertoa, että isoimpien omistajien tiedetään jo kannattavan esitystä.

Maailmalla asiakohdista äänestetään hänen mukaansa paljon useammin ja rutiininomaisesti, mikä lisää avoimuutta.

– Ehkä meidän pitäisi pakon kautta ottaa hyppäys eteenpäin.