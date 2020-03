Ekonomisti: Kurssilasku ei ole vain markkinapaniikkia, vaan taantuman odotusta

–Syynä on virusepidemia, joka on täysin vierasta aluetta talouspäättäjille. Tämä selittää epäyhtenäisiä päätöksiä, OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen sanoo.

Nyt kyse ei ole tilapäisistä markkinahäiriöistä, vaan merkittävämmästä talouden notkahduksesta, OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen sanoo.

Koronaviruksen leviäminen on saanut keskuspankit eri puolilla maailmaa esittelemään erilaisia talouden ja markkinoiden tukitoimia.

Näillä ei näytä kuitenkaan olevan vaikutusta. Osakemarkkinoilla on ollut edelleen syöksyä. Myös korkomarkkinoilla hermostuneisuus on jatkunut ja korkoerot turvasatamiksi tulkittavien velkakirjojen sekä riskipitoisemmiksi tulkittavien bondien välillä ovat kasvaneet.

Euroopan keskuspankki kertoi eilen pitävänsä ohjaus- ja talletuskorkonsa ennallaan. Pankki ilmoitti lisäävänsä arvopapereiden ostoja 120 miljardilla eurolla vuoden loppuun saakka. Myös pankeille suunnattu uusi ”lotrausohjelma” alkaa.

Tämä ei tyydyttänyt markkinoita. Euroopassa osakekurssit painuivat eilen jyrkästi ja Etelä-Euroopassa Italian, Espanja ja Portugalin valtionlainojen markkinakorot kääntyivät nousuun.

Yhdysvalloissa keskuspankki Fed esitteli eilen laajoja likviditeettitoimia, mutta ne eivät ole pysäyttäneet osakemarkkinoiden syöksyä, joka oli eilen pahinta sitten vuoden 1987.

Myös Australian ja Japanin keskuspankit ovat esitelleet omia likviditeettitoimiaan. Australian keskuspankki kasvatti miljardien dollarien edestä repo-operaatioitaan ja myös Japanin keskuspankki ilmoitti kasvattavansa Japanin valtionlainojen ostoja.

Tokion osakemarkkinoilla Nikkei-indeksi päätyi tänään kuitenkin yli kuusi prosenttia miinukselle. Muualla Aasiassa lasku oli hieman loivempaa.

Lyhytaikaista keinuntaa?

OP:n pääekonomistin Reijo Heiskasen mukaan on luonnollista, että markkinoilla tapahtuu nyt rajuakin uudelleenhinnoittelua, johon liittyvät jyrkät kurssiliikkeet.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa odotukset talouden kasvun jatkumisesta ovat vaihtuneet nopeassa tahdissa taantuman odotukseksi. Tässä mielessä kurssilasku ei ole puhdasta markkinapaniikkia.

– Kun katsoo aiempia taantumatilanteita, ei keskuspankkien toimilla ole ollut välitöntä vaikutusta. Tasaantuminen on tullut ajan myötä, Heiskanen sanoo uutistoimisto Startelille.

Hänen mukaansa nyt ei ole kyse tilapäisistä markkinahäiriöistä, joista voitaisiin keskuspankkien toimien myötä päästä aiemmalle uralle.

– Kyse on merkittävämmästä talouden notkahduksesta, todennäköisesti taantumasta. Tällöin on luonnollista, että markkinat hakevat keskellä epävarmuutta uutta tasapainoa, ja on hyvin vaikea tietää, mikä se on, Heiskanen sanoo.

Yhdysvalloissa odotukset talouskasvun jatkumisesta ovat nopeassa tahdissa muuttuneet synkemmiksi. Tämän myötä markkinoilla tapahtuu uudelleenhinnoittelua yritysten tulosnäkymien heiketessä.

– Tämän takia en näe ihmeellisenä sitä, että keskuspankkien toimet eivät tässä vaiheessa aiheuta suurta vastakaikua markkinoilla, joilla ei ole kättä pidempää siitä, millaisessa tilanteessa nyt ollaan. Kun tilanne alkaa jäsentyä, voivat markkinatkin hakea oikeaa tasoa.

Finanssikriisin aikoihin keskuspankeilta nähtiin yhteistoimia. Markkinoilla on herättänyt ihmetystä se, miksi suuret keskuspankit eivät nyt ole ryhtyneet yhteistyöhön. Heiskanen muistuttaa kuitenkin siitä, että viruskriisi poikkeaa finanssikriisistä, jonka syyt löytyivät taloudesta ja rahoitusmarkkinoilta.

– Syynä on virusepidemia, joka on täysin vierasta aluetta talouspäättäjille. Tämä selittää epäyhtenäisiä päätöksiä.

Toinen syy on epidemiatilanteen nopea muuttuminen. Virus etenee eri tahtiin eri puolilla maailmaan ja muutokset viruksen leviämisessä ovat nopeita.