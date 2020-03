”Voimme tulla vielä alaspäin kaksinumeroisia lukuja” – analyytikko varoittelee sijoittajaa virheliikkeestä

Nordean pääanalyytikko varoittelee, että suuren markkinahermoilun aikoina heilunta kiihtyy molempiin suuntiin.

Euroalueen keskuspankki EKP ilmoitti torstaina uusista elvytystoimista, joilla se yrittää torjua nopeasti kasvavia koronavaurioita taloudessa. Osakekurssit sukelsivat voimakkaasti, ja jatkoa lienee luvassa lisää.

Keskuspankki piti ohjauskorkonsa odotetusti ennallaan 0,00 prosentissa, mutta liikepankeilta peritty talletuskorko laskettiin -0,60 prosenttiin aiemmasta -0,50 prosentista.

– EKP ei ole se taho, jolta odotetaan suurimpia rauhoittavia toimia, vaan Fed on keskeisempi. Haasteena on se, että EKP:n toimet nojaavat aika vahvasti noihin pankkien uusiin rahoitusoperaatioihin, mutta niissä on ollut aika vähän kysyntää viime aikoina, Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich sanoi.

EKP:n ilmoituksen jälkeen valtionlainojen turvasatamakysyntä jatkui. Saksan kymmenvuotisen lainan markkinakorko oli noussut kaksi korkopistettä -0,73 prosenttiin.

Lisäksi se ilmoitti aloittavansa uuden pankeille suunnatun LTRO-rahoitusohjelman ja kasvattavansa arvopaperien osto-ohjelmaa väliaikaisesti 120 miljardia euroa.

– Ilmoitus pankkien pääomarajoitteiden helpottamisesta lisää näiden toimien tehokkuutta.

Ylimääräisten LTRO-operaatioiden on määrä tarjota lisää likviditeettiä suotuisin ehdoin kunnes TLTRO 3 -ohjelma on käynnissä kesäkuussa. Myös TLTRO 3-operaatioiden ehtoja muutettiin edellisemmiksi.

– Kevyempiä ehtoja ei ehditty saada, siksi tarvittiin tällaista siltaoperaatiota että halvemmat rahoituskustannukset saadaan heti käyttöön. Onhan se aivan poikkeuksellista. EKP ei ole koskaan aiemmin tarjonnut rahoitusta alle depo-koron, mutta nyt se sen tekee.

Osakkeiden laskureaktio kertoi korkopäätökseen kohdistuneesta ensipettymyksestä. EKP:n puolustukseksi on sanottava, että sen tilanne on hankala, von Gerich huomauttaa. Talousvaikutuksia tuskin olisi saatu, vaikka korkoja olisi madallettu lisää.

Markkinahermoilu tuottaa isoja nousupäiviä

Von Gerich arvioi, Yhdysvaltain ja Schengen-alueen matkustusrajoituksen suurinta vaikutusta psykologiseksi. Hän ei halua sen suoria talousvaikutuksia liioiteltavan.

Markkinapaniikki kiihtyi erityisesti korkokokouksen jälkeen. Laaja eurooppalainen Stoxx 600 -indeksi oli 8,4 prosentin syöksyssä. Yhdysvalloissa kaupankäynti keskeytettiin 15.35 Suomen aikaa, koska laaja S&P 500 -indeksi syöksyi seitsemän prosenttia.

Von Gerich veikkaa, että lasku vielä jatkuu. Aiempien taantumien tasoille on yhä matkaa.

– Jos markkina lähtee hinnoittelemaan, että tästä tulee muutakin kuin tilapäinen notkahdus, kyllä me voimme tulla vielä alaspäin kaksinumeroisia lukuja. Jos nyt on tultu 20 prosenttia, taantumaskenaariossa voidaan helposti tulla vielä tuplasti enemmän.

Kurssiheilunta on tällä hetkellä niin rajua, että vanhaa hokemaa pään kylmänä pitämisestä on yhä vaikeampi noudattaa. Von Gerich huomauttaa, että suunta ei nykyisen epävakauden tilassa ole pelkästään alas, vaan väliin mahtuu isoja päiväkohtaisia eroja. Piensijoittaja voi helposti hypätä mukaan väärällä hetkellä, kun isoja nousujakin tapahtuu.

Von Gerichin mukaan 70 viime vuoden tilastokaudella suurimmat nousupäivät nähtiin lokakuussa 2008, neljä kuukautta ennen suurta romahdusta. Suuren markkinahermoilun aikoina heilunta kiihtyy molempiin suuntiin.

Nyt jos koskaan kysytään riskinsietokyvyn huolellista arviointia, sijoittamisen pitkäjänteisyyttä ja ajallista hajauttamista.