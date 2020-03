Osakekurssit romahtivat New Yorkissa: Boeing tuli alas liki 20 prosenttia

Osakekurssit romahtivat eilen New Yorkissa miltei viisi prosenttia. Laajaa laskua veti lentokonevalmistaja Boeing, jonka osake vajosi liki viidenneksen. Terveysalan yhtiöt pärjäsivät rytinässä parhaiten.

Kursseja painoi koronavirusepidemia. Maailman terveysjärjestö julisti sen pandemiaksi alkuillasta Suomen aikaa. Yhdysvalloissa markkinoita painoi myös se, että presidentti Donald Trumpin lupailemasta elvytysohjelmasta ei saatu tietoa.

Indekseistä suurten yhtiöiden Dow Jones ja laaja S&P 500 hipoivat päivän aikana kaupankäynnin keskeytysrajaa. Dow Jones päätyi lopulta 5,9 prosenttia tiistaista alemmas 23 553,22 pisteeseen. S&P 500 vajosi 4,9 prosenttia ja teknologiaosakkeista tunnettu Nasdaq 4,7 prosenttia.

Kaupankäynti oli erittäin vilkasta. GuideStone Capital Managementin johtaja David Spika arvioi, että vastaisuudessakin epävarmuus kiihdyttää volatiliteettia, kun kukaan ei tiedä, milloin koronaviruksen leviäminen loppuu.

– Meillä ei ole mitään käsitystä, miten voimme mallintaa sitä, meillä ei ole mitään käsitystä, mitä odottaa, hän sanoi uutistoimisto Bloombergille.

Parhaiten pärjäsivät terveydenhuoltoalan osakkeet, mutta niidenkin toimialaindeksi valahti 3,6 prosenttia.

Lentokonevalmistaja Boeingin osake romahti 18,2 prosenttia, kun Air Canada perui aiemman tilauksensa 737 Max -lentokoneista. Bloomberg Newsin saamien tietojen mukaan Boeing on jo alkanut hyödyntää pankkien yhdessä myöntämää kaksivuotista lainapakettia, jonka arvo on yhteensä 13,8 miljardia dollaria. Yhtiö on myös lopettanut uudet rekrytoinnit.

Applen osake luisui 3,5 prosenttia. Bank of America laski Applen tavoitehinnan 320 dollariin 350 dollarista. Pankki arvioi, että yhtiön alihankkijoiden ongelmat jatkuvat kevään aikana. Alihankintayrityksiä painaa myös koronaviruksen aiheuttama työvoimapula. Lisäksi Apple ilmoitti sulkeneensa kaikki myymälänsä Italiassa toistaiseksi.

Hotelliketju Hiltonin osake halpeni kymmeneksen. Yhtiö perui tulosennusteensa ensimmäiselle vuosineljänneksellä ja koko vuodelle, koska se ei pysty arvioimaan, miten pahasti koronavirusepidemia rokottaa sen toimintaa.