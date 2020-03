Nämä osakkeet ovat syöksyneet eniten Helsingin pörssissä tänä vuonna – ”Liikkeet markkinoilla tulevat olemaan rajuja”

Viime viikot ovat olleet vuoristorataa pörsseissä. Helsingin pörssissä kovien putoajien joukossa on ollut niin pieniä kuin suuriakin yhtiöitä.

Koronaviruksen leviäminen on viime aikoina riepotellut pörssejä eri puolilla maailmaa. Tartunnan on saanut myös Helsingin pörssi, joka siirtyi viikon alussa niin sanottuun karhumarkkinaan.

Tämä tarkoittaa sitä, että kurssit ovat laskeneet yli viidenneksen edellisestä huipusta, joka saavutettiin 11. helmikuuta.

Vuoden alusta eniten laskeneiden yhtiöiden joukosta löytyy eri toimialojen yhtiöitä. Laskukärjessä on yli 44 prosentin pudotuksella tapahtumajärjestäjä Rush Factory, jonka järjestämiin yleisötapahtumiin virusepidemia iskee suoraan.

Yhtiö kertoi tänään, että sen Pariisissa järjestettävä Color Obstacle Rush -värijuoksutapahtuma siirretään viranomaisten määräyksestä myöhempään ajankohtaan.

Muiden laskijoiden joukossa on Rush Factoryn kaltaisia pienempiä yhtiöitä, kuten yli 33 prosenttia halventunut aurinkokeräimien valmistaja Savosolar ja hopeakaivosyhtiö Sotkamo Silver, jonka kurssi on halventunut 32 prosenttia.

Pienemmille yhtiöille on usein tyypillistä hyvin ohut osakevaihto, jonka myötä suuretkin kurssiliikkeet ovat mahdollisia.

Mutta myös suuremmat pörssiyhtiöt ovat laskeneet tänä vuonna jyrkästi. Näitä ovat konepajayhtiö Metso (-31,7 %) ja sen kanssa fuusioituva kaivosteknologiayhtiö Outotec (-33,5 %). Myös elintarvikeyhtiö HKScan (-32,7 %) ja helmikuun lopussa tulosvaroittanut Finnair (-30,4 %) ovat suurimpien luisujien joukossa.

Analyysiyhtiö Inderesin pääanalyytikon Sauli Vilénin mukaan Metson ja Outotecin kurssilaskun syy liittyy kaivosteollisuuden heikentyneisiin näkymiin, joihin vaikuttaa koronaviruksen myötä hidastuva globaali talouskasvu.

– Kaivosteollisuus on erittäin syklinen ala ja maailmantalouden hidastuminen lyö lävitse. HKScanin kurssilaskun kohdalla on sen sijaan kyse enemmän yhtiön sisäisistä ongelmista, Vilén sanoo uutistoimisto Startelille.

Tulosvaroittajia on ollut Finnairin lisäksi niukasti. Tänään varustamoyhtiö Viking Line ilmoitti, että sen kuluvan vuoden tulosennuste ei enää päde. Siinä liiketuloksen ennakoitiin nousevan viime vuoden tasolle.

Vilénin mukaan tulosvaroitusten vähyys johtuu siitä, että useimpien pörssiyhtiöiden ennusteet ovat väljiä ja näkyvyys alkaneeseen vuoteen on auttamattoman heikko. Harvempi pörssiyhtiö antaa numeraalisen neljänneskohtaisen ohjeistuksen, vaan tyytyy koko vuotta koskevaan evästykseen.

– Kun näkyvyys on sumea ja kyseessä on koko vuoden ohjeistus, halutaan katsoa vielä voidaanko kiriä vielä loppuvuonna kiinni. On kuitenkin selvää, että vuoden kuluessa varoituksia tullaan saamaan.

Kurssikeinunta jatkuu

Viikon alun kurssipaniikki ei tehnyt yritysten suhteen poikkeuksia, vaan myyntilistalle päätyivät lähes kaikki. Tänään keskiviikkona kurssit olivat Helsingin pörssissä aluksi nousussa, mutta kääntyivät iltapäivällä taas laskuun.

Nordean päästrategin Antti Saaren mukaan kurssikeinunta todennäköisesti jatkuu, kun markkinat hakevat tasapainoa koronaviruksen negatiivisten vaikutusten ja toisaalta viranomaisten hillitsemistoimien ja elvytyspakettien väliltä.

– Maanantaina myytiin suurin piirtein kaikkea, missä luki osake, kuten tapahtuu yleensä pahimmassa paniikkivaiheessa. Nyt siitä on ehkä päästy ohi, mutta liikkeet markkinoilla tulevat olemaan rajuja suuntaan ja toiseen. Haetaan vielä tasapainoa.

Toistaiseksi länsimaista saadut talousluvut ovat olleet yllättävänkin hyviä. Pudotusta on nähty helmikuussa lähinnä Kiinassa. Jatkossa nähdään, mikä on viruksen todellinen talousvaikutus.

– Esimerkiksi Yhdysvalloissa pörssien liike on ollut sellaista, että markkinat hinnoittelevat siellä jo lievää taantumaa, Saari sanoo.

Osalla yhtiöistä viruksen vaikutus näkyy välittömästi, kuten lentoyhtiöillä. Mutta viime aikoina myynnit ovat ulottuneet myös perinteisesti defensiivisiksi luokiteltuihin yhtiöihin, kuten lääke- ja terveyssektorin osakkeisiin.

Paljon riippuu nyt siitä, minkälainen tulee olemaan pörssiyhtiöiden ensimmäisen neljänneksen tuloskehitys ja miten yhtiöt kuvaavat toista neljännestä.

Monilta Helsingin pörssin yhtiöiltä odotetaan edelleen maltillista tuloskasvua, vaikka ennusteita on jouduttu muokkaamaan alaspäin.

– Konsensusennusteet eivät ole vielä ehtineet reagoimaan kunnolla. Tällä hetkellä liikkuvia osia on paljon, Saari sanoo.

Kurssipudotuksen jälkeen osa suomalaisosakkeista alkaa olla houkuttelevan halpoja. Näin ainakin perinteisillä mittareilla, kuten suhteessa ennakoituun tuloskehitykseen (p/e) taikka tasearvoon (p/b).

Saaren mukaan osa Helsingin osakkeista tarjoaakin jo oston paikkoja, kun liikkeelle lähtee vähitellen. Kurssien pohjaamisen paikkaa kun ei tiedä kukaan.