Helsingin pörssissä synkin päivä sitten brexitin – yli 7 prosentin romahdus

Helsingin pörssissä nähtiin synkin päivä sitten brexitin, kun Saudi-Arabian aloittama hintasota ja öljyn hinnan pudotus iski täyden paniikin koronan pieksemille markkinoille. Neste, Nordea ja Fortum vajosivat yli 10 prosenttia.

Helsingin pörssissä kurssit syöksyivät tänään laajasti ja rajusti. Pörssipäivä jää historiaan jyrkistä markkinaliikkeistä ympäri maailman. Ne laukaisi Saudi-Arabian aloittama raakaöljyn hintasota ja öljyn hinnan vapaa pudotus.

Lähes kaikki Helsingin pörssin osakkeet halventuivat, ja kaikki toimialaindeksit upposivat yli 4,1 prosenttia. Pörssi painui virallisesti laskumarkkinaan eli se on laskenut yli 20 prosenttia edellisestä huipustaan. Takana on kaksi sysimustaa viikkoa, joina kursseja on painanut koronaviruksen nopea leviäminen.

Yleisindeksi OMXH kävi jyrkimmillään 7,4 prosentin syöksyssä ja sulkeutui 7,3 prosentin laskuun 8484,03 pisteeseen. Edellisen kerran yleisindeksi laski tätä enemmän Britannian brexit-äänestyksen jälkeisenä maanantaina kesäkuussa vuonna 2016. Yleisindeksi oli viimeksi näin matalalla tasolla joulukuussa 2016.

Vaihdetuimpien osakkeiden OMXH25-indeksi romahti niin ikään 7,3 prosenttia. Laaja eurooppalainen viiteindeksi Stoxx 600 painui 7,4 prosenttia. Wall Streetillä kurssilasku oli niin jyrkkää, että kaupankäynti keskeytettiin 15 minuutiksi kaupankäynnin aluksi.

Helsingissä kertyi vaihtoa 1,2 miljardia euroa. Vaihtokärjessä oli verkkolaitteita valmistava Nokia, jonka osuus vaihdosta oli 178 miljoonaa euroa.

Nokian osake laski 7,2 prosenttia 2,95 euroon. Viimeksi Nokian osake on ollut näin halpa kesällä 2013.

Vaihdetuimmista osakkeista eniten syöksyivät polttoainevalmistaja Neste ja pankkikonserni Nordea. Nesteen osake vajosi 12,0 prosenttia ja Nordean osake 10,9 prosenttia. Nordeaa omistavan vakuutuskonserni Sammon kurssi valahti 8,7 prosenttia.

Teräsyhtiöistä SSAB:n B-osake halventui 9,5 ja Outokummun osake 10,4 prosenttia. Metsäyhtiöistä puolestaan Stora Enson R-osake vajosi 6,5 prosenttia, UPM:n osake 4,5 prosenttia ja Metsä Boardin B-osake 6,3 prosenttia.

Kone tyynnytteli sijoittajia

Hissejä ja liukuportaita valmistavan Koneen osake hiipui 3,4 prosenttia eli selvästi keskimääräistä vähemmän kuin muut konepajat.

Yhtiö kertoi verkkosivuillaan, että se pystyy pitämään Pohjois-Italian tehtaansa käynnissä ja jatkamaan tuotteittensa toimituksia Italiassa ja Italiasta huolimatta viranomaisten tiukoista liikkumisrajoituksista alueella.

Rajusti viime viikkoina laskeneen lentoyhtiö Finnairin osake kurssi jäi 3,6 prosenttia miinukselle.

Kurssit päätyivät yhtä rajuun laskuun myös muissa Euroopan pörsseissä. Laaja Stoxx 600 -indeksi putosi 7,4 prosenttia ja Euro Stoxx 50 -indeksi 8,5 prosenttia.

Lontoon FTSE 100 -indeksi putosi 7,3 prosenttia, Frankfurtin pörssin Dax-indeksi 7,9 prosenttia.