Kone aikoo pitää tehtaansa käynnissä Italian korona-alueella

Hissejä ja liukuportaita valmistavan Koneen tehtaat Italian Lombardiassa jatkavat toimintaansa. Kone kertoo verkkosivuillaan, että se pystyy jatkamaan myös tuotteittensa toimittamista Italiassa ja Italiasta muihin maihin.

Viranomaiset ovat rajoittaneet tiukasti liikkumista Lombardiassa ja 14 muulla alueella Pohjois-Italiassa. Koneella on Italian Lombardiassa kaksi hissikomponenttitehdasta.

Koneen mukaan paikallishallinnon tämänhetkisten tietojen mukaan teollisuustoiminta on kuitenkin sallittua ja yhtiö pitää tehtaansa käynnissä. Myös logistiset operaatiot pystytään pitämään käynnissä.

Suurin osa toimistotyöstä tehdään etänä.

Kone arvioi edelleen, että koronaviruksen vaikutukset ensimmäisen vuosineljänneksen myyntiin ja tulokseen ovat merkittävät. Ne tulevat etenkin Kiinasta, jossa uusien tuotteiden jakelu on hiipunut, mikä on lisännyt kustannuksia.

Kone on helmikuun toisesta viikosta lähtien nostanut tuotantoaan Kiinassa ja sen mukaan yksikköjen kapasiteetti on nyt hyvä. Myös tavarantoimittajien aktiviteetti on elpynyt. Kone huomauttaa, että Kiinassa on yhä liikkumisrajoituksia. Vielä yhtiö ei vielä ryhdy arvioimaan, miten nopeasti tilanne normalisoituu Kiinassa.

Citin analyytikot Klas Bergelindin johdolla kertoivat tänään, että samaan aikaan kun jakelu Kiinassa on elpynyt, markkinoilla pähkäillään Italian kiristyneiden rajoitusten vaikutuksia.

Citi arvioi viestissään, että sekä Koneen että sen kilpailijan Schindlerin osakkeet saattaa kehittyä keskimäärästä markkinakehitystä paremmin. Se huomauttaa, että markkinoilla haetaan turvasatamia öljyn hinnan romahdettua.