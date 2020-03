Helsingin pörssi avasi 7,4 prosentin laskuun. Osakekurssit vajosivat aamulla Japanissa ja muualla Aasiassa.

Pelko koronaviruksen leviämisestä edelleen on painanut osakemarkkinoita ympäri maailmaa. Kursseja on laskenut myös Saudi-Arabian aloittama raakaöljyn hintasota, joka on laskenut öljyfutuurien hintaa lähes kolmanneksen.

Tokion pörssin keskeisistä indekseistä Topix painui 5,6 prosenttia ja laajempi Nikkei päätyi 5,1 prosenttia miinukselle.

Helsingin pörssi oli pian kaupankäynnin alettua jo 7,4 prosentin laskussa ja yleisindeksi vaipui pistelukuun 8 481. Koko vaihtokärki oli miinuksella, ja esimerkiksi Nokia painui yli 8 prosenttia, kurssiin 2,91.

Kiinassa Shanghain pörssin indeksistä hupeni 3,0 prosenttia ja Shenzenin 3,8 prosenttia. Suurimpien yhtiöiden kurssikehitystä mittaava CSI 300 jäi 3,4 prosenttia miinukselle. Hongkongissa Hang Seng oli kello yhdeksän jälkeen Suomen aikaa laskenut 3,8 prosenttia.

Korean Kospi-indeksi päätyi 4,2 prosenttia perjantaista heikommaksi.

Oksan Securitiesin päästrategi Fumio Matsumoto kertoi uutistoimisto Bloombergille, että markkinoilla odotetaan poliittisia toimia. Japanin keskuspankin, valtiovarainministeriön ja muiden keskeisten toimijoiden on määrä neuvotella tänään markkinoiden tilanteesta.

