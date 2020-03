Kesko ostaa viemärivesiyhtiön Ruotsista

Kauppakonserni Kesko ostaa ruotsalaisen vesi- ja viemärivesituotteiden myyntiin keskittyneen Mark & Infra i Sverige -yhtiön.

Keskon tiedotteen mukaan ostettava yritys vahvistaa teknisen tukkukaupan Onnisen tarjontaa infra-alan asiakkaille Ruotsissa.

Kauppahintaa ei tiedotteessa kerrota.

Mark & Infra i Sverige (MIAB) on vuonna 2014 perustettu yhtiö, jonka pääkonttori on Tukholmassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 18,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,7 miljoonaa euroa. Työntekijöitä on noin 20.

MIAB:lla kerrotaan olevan vahva jalansija kolmessa kaupungissa Mälarinlaakson alueella: Tukholmassa, Västeråsissa, Örebrossa ja sen asiakkaisiin kuuluu sekä kansainvälisiä rakennusalan yrityksiä että suuria valtakunnallisia ja pienempiä paikallisia rakennusyhtiötä.

– Yritysosto on esimerkki strategisesta tavoitteestamme tehdä kohdennettuja yritysostoja vahvistaaksemme asemaamme valituissa asiakassegmenteissä, K-ryhmän rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialajohtaja ja pääjohtajan sijainen Jorma Rauhala sanoo tiedotteessa.