New Yorkin pörssi pomppasi reippaasti – vauhtia kongressin tukipaketista

New Yorkin pörssissä nähtiin keskiviikkona vaihteeksi roima nousupäivä tiistain jyrkän pudotuksen jälkeen.

Keinuntaliike Wall Streetilla jatkui keskiviikkona. Tällä kertaa mentiin rajusti ylöspäin edellispäivän syvän laskun jälkeen. Vauhtia saatiin muun muassa kongressin hyväksymästä 7,8 miljardin dollarin tukipaketista koronaviruksen leviämisen vaikutusten lieventämiseksi.

Huomio oli myös presidenttiehdokas Joe Bidenin etenemisessä demokraattien esivaaleissa. Parhaimmassa nousussa olivat eilen terveydenhoitosektorin osakkeet, sen sijaan energiaosakkeet halpenivat.

Indekseistä suuryhtiöiden Dow Jones vahvistui 4,5 prosenttia 27 090,86 pisteeseen. S&P 500 eteni 4,2 prosenttia ja teknologian Nasdaq nousi 3,9 prosenttia.

Luottokorttiyhtiö American Express nousi 7,1 prosenttia sen jälkeen kun yhtiön rahoitusjohtaja kertoi, että hän ei usko näkymien muuttuvan koronaviruksen takia.

Sen sijaan tavarataloketju Nordstrom halpeni 1,7 prosenttia kerrottuaan odotuksia heikommasta kannattavuudesta ja liikevaihdosta viimeisellä neljänneksellä. Laskua vauhditti Barclaysin alentunut suositus.

Myös tietotekniikkayhtiö Hewlett-Packard laski 2,6 prosenttia, kun tilivuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto jäi markkinaodotuksista.

Liki 8 miljardin dollarin tukipaketti

Yhdysvaltain kongressin alahuone on hyväksynyt 7,8 miljardin dollarin tukipaketin, jolla on tarkoitus rahoittaa erilaisia hallinnollisia toimia, joilla on tarkoitus lieventää maassa leviävän koronaviruksen vaikutuksia.

Laajaa kannatusta saanut laki vahvistettiin alahuoneessa lopulta äänin 415–2. Senaatin on määrä äänestää lakipaketista myöhemmin tällä viikolla, minkä jälkeen se menee presidentin vahvistettavaksi.

– Tässä ei ole kyse politiikasta, tässä on kyse siitä, että teemme työmme suojataksemme amerikkalaiset mahdolliselta pandemialta, sanoi republikaanisenaattori Richard Shelby.

Tukipaketti on suunnattu liittovaltion ja paikallishallinnon käyttöön ja se se sisältää muun muassa 3,1 miljardia dollaria sairaalatarvikkeiden hankintaan sekä 300 miljoonaa dollaria erilaisiin testeihin, rokotteisiin sekä hoitoihin.

Tähän mennessä koronavirukseen lasketaan menehtyneen Yhdysvalloissa 11 ihmistä. Yli sata on saanut tartunnan. Maailmanlaajuisesti tartunnan saaneita on yli 93 000.