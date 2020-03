Tällaisia haasteita Nokian uudella toimitusjohtajalla on edessään – ”Mobiilipuoli polttaa kassaa”

Nokian voi karkeasti jakaa kahteen osaan, joista vain toisessa on ongelmia, Nokia-analyytikko Mikael Rautanen tiivistää.

Nokian toimitusjohtajana syksyllä aloittavalla Pekka Lundmarkilla on edessään koko joukko haasteita.

Viime aikoina yhtiöllä ei ole mennyt hyvin. Viime syksyn tulosvaroituksen jälkeen yhtiön kurssi rojahti lähes neljänneksen.

Millaisen yhtiön Lundmark saa johdettavakseen?

Nokiaa tiiviisti seuraava osaketutkimusyhtiö Inderesin analyytikko Mikael Rautanen kertoo, että Nokian voi jakaa karkeasti kahteen osaan.

Toinen niistä käsittää muun muassa yhtiön patenttisalkun, kiinteän verkon teknologiat ja ohjelmistoliiketoiminnan. Tämä puoli on Rautasen mukaan kohtalaisen hyvässä kunnossa ja kannattava.

Inderesin analyytikko Mikael Rautanen.

Padan mustempi kylki on mobiiliyksikkö.

– Puolet Nokiasta on tervettä liiketoimintaa ja kannattaa hyvin, mobiilipuoli taas polttaa kassaa senkin edestä, Rautanen sanoo.

Kannattavuushaasteisiin liittyvät myös Nokian 5g-verkkolaitteiden korkeat komponenttikustannukset.

– Aina kun tehtaalta lähtee 5g-tukiasema, siinä on tukku osakkeenomistajien rahaa mukana. Kustannuspuoli pitäisi ratkaista, Rautanen sanoo.

Nokia on pysynyt tuolileikissä vielä mukana

Toinen suuri haaste koskee Nokian takamatkaa juuri viidennen sukupolven mobiiliverkkolaitteissa ja niiden teknisessä kilpailukyvyssä. Rautanen toteaa, että uudessa teknologiasukupolvessa onnistuminen on elämän ja kuoleman kysymys koko verkkoliiketoiminnalle.

Hän luonnehtii tilannetta lastenjuhlien tuolileikiksi, jossa musiikki soi ja sen päätyttyä aina muutama osallistuja putoaa pelistä pois.

5g-verkkojen kohdalla tuolileikkiä on leikitty nyt niin pitkälle, että jäljellä on enää kolme toimijaa: Nokia, Ericsson ja kiinalainen Huawei.

Viime kuussa uutistoimisto Reuters kertoi, että saksalainen teleoperaattori Deutsche Telekom olisi arvioinut Nokian matkapuhelinverkkojen viidennen sukupolven (5g) tuotteet kaikkein huonoimmiksi.

Pekka Lundmark ja Nokian hallituksen puheenjohtajaksi nouseva Sari Baldauf Nokian toimitusjohtajavaihdosta koskevassa tiedotustilaisuudessa.

Reutersin lähteiden mukaan operaattori tarjoaisi Nokian tuotteita vain yhdellä sen kahdestatoista markkina-alueesta Euroopassa.

– Aina kun on tullut uusi sukupolvi, niin pelistä on tippunut aina useampi peluri pois. Kilpailukentän kutistuminen on Nokian pelastus. Jos liikkeellelähdössä aiemmissa teknologiasukupolvissa olisi möhlitty samalla tavalla, niin Nokia olisi voinut jo tippua pois pelistä. Tässä Nokian on pakko saada pakka kasaan, jos haluaa olla markkinassa mukana.

Rautanen toteaa myös, että toisaalta Nokialla on paljon asiakkaita neljännen sukupolven verkoissa. Se helpottaa yhtiön tilannetta, koska 5g-kyvykkyys rakennetaan useimmiten ikään kuin entisen verkkolaitesukupolven päälle. Verkkolaitetoimittajan vaihtaminen on tässä vaiheessa hankalaa ja kallista.

Nokian tase pitää saada kuntoon

Kolmas suuri haaste koskee Nokian tasetta ja taloudellisia resursseja. Nokia ei ole taseensa puolesta vielä kriisissä, mutta sillä on kassavirtahaasteita, jotka ovat näkyneet muun muassa syksyllä tehdyssä päätöksessä keskeyttää osingonmaksu.

Pekka Lundmarkin yksi iso haaste on se, millä toimilla tervehdytetään tase siihen kuntoon, että se ei ole yhtiölle kilpailuhaitta.

– Tällä toimialalla vahva tase on kilpailuetu. Yhtiö, jolla on vahva tase, näyttäytyy pitkän aikavälin teknologiahankintoja tekeville operaattoreille luotettavampana kumppanina ja pystyy antamaan parempia maksuehtoja, Rautanen sanoo.

Tätä taustaa vasten viime viikolla uutistoimisto Bloombergin mainitsemat huhut ovat kiinnostavia.

Bloomberg kertoi lähteisiinsä viitaten, että Nokia pohtisi parhaillaan strategisia vaihtoehtoja, joista yksi voisi olla liiketoimintojen myynti tai yritysjärjestelyt. Jutussa spekuloitiin jopa fuusiolla Ericssonin kanssa.

Maanantaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa Nokian väistyvä hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa tosin vakuutti, että tällaista strategisten vaihtoehtojen pohdintaa ei ole nyt käynnissä.

Ostotarjous Nokiasta tai sen osasta ei ole täysin poissuljettu

Rautanen sanoo, että Nokiassa olisi kyllä paljonkin myymisen arvoista, mikä taas antaisi sille resursseja investoida jäljelle jääville osa-alueille.

– Patenttisalkusta pystyttäisiin varmasti myymään isoja palasia, tai verkkoliiketoiminnoista. Siinä ongelmana on se, että se veisi pohjan Nokian nykyiseltä strategialta ja se olisi laadittava täysin uusiksi.

Nokian nykyinen strategia on perustunut siihen, että sillä on laaja, kaikki verkkoteknologiat kattava portfolio. Sen avulla yhtiö pystyy toimittamaan laajoja kokonaisratkaisuja.

– Jos kriittinen palanen myydään, tämä pohja katoaa. Toki voi kyseenalaistaa, oliko tämä alunperin oikea strategiavalinta. Ericsson valitsi keskittyvänsä pelkästään mobiiliin ja se näyttää toimivan, Rautanen toteaa.

– Yhtiössä on käytävä pohdintaa siitä, että kannattaako rajalliset resurssit kohdentaa tarkemmin jollekin tietylle osa-alueelle sen sijaan, että yritettäisiin olla hyviä kaikessa, hän lisää.

Kaikkinensa Pekka Lundmark astuu Nokian huipulle vaikeassa tilanteessa, mutta toisaalta isossa kuvassa yhtiön ongelmat koskevat enimmäkseen yhtä yksikköä. Rautanen uskoo, että suuria muutoksia ei tapahdu ennen syksyä.

Ei, ellei Nokian ulkopuolella tapahdu jotakin odottamatonta. Tällainen yllätyskäänne voisi olla esimerkiksi ostotarjous jostain Nokian osasta tai koko yhtiöstä.

– Ei se ole täysin poissuljettua, mutta toivotaan, että niin ei käy.