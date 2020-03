Nokia palaa kulta-aikojen johtajien käsiin – mutta ratkaiseeko se yhtiön vakavat ongelmat?

Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa kiistää, että johdon vaihtuminen johtuisi yhtiön viime aikojen ongelmista.

Verkkolaitevalmistaja Nokia ilmoitti maanantaina, että yhtiön toimitusjohtajana aloittaa energiayhtiö Fortumin nykyinen toimitusjohtaja Pekka Lundmark arviolta syyskuussa. Nokian nykyinen toimitusjohtaja Rajeev Suri jatkaa Nokian hallituksen neuvonantajana vuodenvaihteeseen asti.

Lundmark on entinen nokialainen: hän työskenteli Nokiassa koko 1990-luvun. Lundmark oli muun muassa strategia- ja liiketoiminnan kehitysjohtaja Nokia Networksillä, kaksi viimeistä vuotta Kalifornian Piilaaksossa.

Huhtikuun yhtiökokouksessa myös hallituksen puheenjohtajan nuija vaihtaa kättä: Risto Siilasmaa kertoi joulukuussa väistyvänsä tehtävästä ja uudeksi puheenjohtajaksi on nousemassa Sari Baldauf.

Baldauf kuului Nokian suuruuden vuosien niin sanottuun ”dream teamiin”, ja hän luotsasi tuolloin nimenomaan verkkoyhtiötä, joksi Nokia kutistui vuonna 2014 myytyään matkapuhelimet.

Nokia on siis siirtymässä menneiden suuruuden aikojen nokialaisten, ja nimenomaan verkko-Nokian veteraanien, käsiin. Lundmarkin tehtävät Nokiassa eivät kuitenkaan olleet ylimmän tason johtajatehtäviä.

– Tunnustan, että jättämäni Nokia ei ole nykypäivän Nokia. Ja se ei ole varmastikaan ole huomispäivän Nokia, Lundmark sanoi tiedotustilaisuudessa maanantaina.

Nokia on kamppaillut viime aikoina vaikeuksissa, ja sijoittajien usko on ollut koetuksella. Lokakuussa tulosvaroitus leikkasi Nokian osakkeen arvosta liki 24 prosenttia yhdessä päivässä. Nokia kertoi alentavansa tulosnäkymiään ja keskeyttävänsä osingonmaksun, sillä sen viidennen sukupolven (5g) verkkoteknologia vaatii lisäinvestointeja.

Suri sanoi tuolloin, että osa 5g:n alkuvaiheeseen liittyvistä riskeistä on toteutumassa.

Viime kuussa uutistoimisto Reuters kertoi, että Euroopan suurin teleoperaattori, saksalainen Deutsche Telekom olisi arvioinut Nokian 5g-tuotteet markkinoiden heikoimmiksi.

Huhumylly Nokian ympärillä on pyörinyt lujaa: viimeksi viime viikolla uutistoimisto Bloomberg kertoi lähteisiinsä viitaten, että Nokia pohtisi parhaillaan strategisia vaihtoehtoja, joista yksi voisi olla liiketoimintojen myynti tai yritysjärjestelyt. Jutussa spekuloitiin jopa fuusiolla Ericssonin kanssa.

Siilasmaa sanoi tiedotustilaisuudessa maanantaina, että tällaista strategisten vaihtoehtojen pohdintaa ei ole nyt käynnissä.

Hän myös korosti, että sen enempää toimitusjohtajan kuin hallituksen puheenjohtajankaan vaihtuminen ei liity viimeaikaisiin uutisiin. Hänen mukaansa johdon vaihtumiseen on varauduttu pitkään ja hallitus on toivonut Surin odottavan väistymistään siihen saakka, kunnes sopiva seuraaja on löydetty.

Suri on johtanut verkko-Nokiaa jo vuodesta 2009 ja koko Nokiaa vuodesta 2014. Surin ja Siilasmaan aikana Nokia osti Alcatel-Lucentin, eikä erilaisten yhtiöiden yhdistäminen sujunut kitkattomasti.

Lundmark on ollut jo vuosia yksi ehdokkaista Nokian uudeksi toimitusjohtajaksi, Siilasmaa sanoi.

Lundmark on ehtinyt kerätä kannuksia useiden suomalaisyhtiöiden johdosta Nokia-pestinsä jälkeen. Ennen Fortumia hän johti nostolaitevalmistaja Konecranesia, ja tätä ennen Hackmania.

Hänessä yhdistyy siis paitsi Nokia-tausta myös johtajakokemus muista pörssiyhtiöistä. Sari Baldauf sanoi, että Lundmarkin tietämys teollisuuden digitalisaatiosta oli yksi hänen merkittävistä eduistaan valinnassa. Hänellä on myös kokemusta Nokialle tärkeiltä Kiinan ja Pohjois-Amerikan markkinoilta.

Fortumissa Lundmarkille on kertynyt kokemusta myös sääntelyyn ja politiikkaan liittyvistä asioista, mitkä ovat entistä tärkeämpiä myös Nokian toimialalla.

Baldaufin mukaan suomalaisuus ei ollut valintakriteeri, vaan haku oli ”aidosti globaali”.

Lundmark ja Baldauf tuntevat toisensa hyvin ihan viime ajoilta, sillä Baldauf luotsasi vuosia Fortumin hallitusta Lundmarkin aikakaudella.

OP:n analyytikko Kimmo Stenvall sanoi STT:lle, että matto lähti Surin alta syksyn tulosvaroituksen yhteydessä.

Stenvallin mukaan Nokian toimitusjohtajuus on Lundmarkille valtava haaste. Lundmark saa johdettavakseen yhtiön, jonka tulos ja kassavirta ovat olleet heikkenemään päin, joten tekemistä riittää.

– Ymmärrän, että se houkuttaa, kun Nokia on kuitenkin globaali yhtiö. Ainutlaatuinen mahdollisuus hänelle.

Stenvall arvioi, että Lundmarkin johdolla nähdään varmasti isoja muutoksia.

– Kaikki käydään läpi, ja jos esimerkiksi jokin alue vaatii paljon investointeja, myynti on yksi vaihtoehto, hän sanoo.

Myös osaketutkimusyhtiö Inderesin analyytikko Mikael Rautanen arvioi kommentissaan, että uusi johto tekee isoja rakenteellisia muutoksia ja säästöjä. Hänen mukaansa toimitusjohtajan vaihdos osoitti, että Nokian ongelmat eivät ole vain väliaikaisia.

