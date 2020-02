Nokia punnitsee ”strategisia vaihtoehtoja” – Asiantuntija: Jopa koko yhtiön myyminen mahdollista

Inderesin Rautanen: Järjestelyhuhut oireilua siitä, että Nokia ei ole terveessä kunnossa.

Verkkolaitevalmistaja Nokian tulospaine kasvaa. Uutistoimisto Bloombergin nimettömien lähteiden mukaan Nokia punnitsee useita ”strategisia vaihtoehtoja”.

Indersin analyytikko Mikael Rautanen nimeää kolme vaihtoehtoa sille, mitä strategiset ratkaisut voisivat olla.

– Ensimmäinen olisi se, että yhtiö toteuttaisi jonkin isomman rahoitusjärjestelyn. Sillä saataisiin ensinnäkin tase kuntoon, jotta pystytään investoimaan, ja toisekseen saataisiin mahdollisuudet tai kyvykkyys toteuttaa mittavampia sisäisiä saneeraus- ja uudelleenjärjestelytoimia.

Nokia on toteuttanut suuria sisäisiä rakennejärjestelyitä vuosien varrella paljon, mutta Rautasen mukaan olisi tehtävä vielä paljon.

– Yksi suuri ongelma on se, mistä yhtiö löytää rahoittajan järkevillä ehdoilla, tilanne on sen verran haastava.

Inderesin Mikael Rautasen mukaan Nokian myyminen on mahdollinen, joskaan ei toivottu vaihtoehto.

Toinen mahdollinen vaihtoehto on hänen mukaansa se, että Nokia pilkkoo itseään osiin eli myy joitain liiketoimintojaan.

– Pitää muistaa, että Nokialla on useita eri liiketoimintoja, joista osa on erittäin kannattavia ja terveitä. On täysin mahdollista irtaantua joistakin toiminnoista, Rautanen sanoo.

Tässä vaihtoehdossa ongelma on puolestaan se, että Nokian Alcatel-Lucent-fuusion ideana oli nimenomaan saada aikaan kokonaisvaltainen tuoteportfolio, joka kattaa kaikki eri verkkoteknologiat.

– Jos tämä toteutettaisiin, Nokian nykystrategialta katoaisi tietyllä tapaa pohja.

Kolmas ja vähiten toivottava strateginen vaihtoehto olisi Rautasen mukaan se, että koko yhtiö myytäisiin joko teolliselle ostajalle eli jollekin Nokian kilpailijalle tai esimerkiksi pääomasijoittajalle.

Bloombergin illalla julkaisema uutinen ei tullut Rautaselle ”missään nimessä yllätyksenä”.

– Viime vuoden aikana kävi ilmi, millaisia mittavia ongelmia yhtiöllä on. Tiedossa oli, että yhtiössä tarvitaan todennäköisesti jonkinlaisia isoja järjestelyitä, jota tilanteesta päästään eteenpäin. Tämä on oireilua siitä, että Nokia yhtiönä ei tällä hetkellä ole terveessä kunnossa. Yksi signaali siitä, että muutosta tarvitaan, oli hallituksen puheenjohtajan vaihdos, Rautanen sanoo.

Nokian hallitus ilmoitti joulukuun alussa, että hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa luopuu tehtävästään kahdeksan puheenjohtajavuoden jälkeen tämän kevään aikana. Siilasmaan tilalle nousee Sari Baldauf.