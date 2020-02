Tallinkilta jättiremontti Tallinnan matkustajasatamaan – Moskovan olympialaisten autiosta areenasta hotelli ja liikekeskus

Tallink Gruppin osakkeen kaupankäynti keskeytyi noin tunniksi sekä Helsingin että Tallinnan pörssissä.

Kaupankäynti virolaisvarustamon osakkeella keskeytettiin yhtiön omasta pyynnöstä puolenpäivän aikaan, kertoo Tallinnan pörssiä ylläpitävä Nasdaq Tallinn tiedotteessaan.

Tallinkin osakkeen kurssi oli 0,93 eurossa 2,5 prosenttia laskeneena ennen kaupankäynnin keskeytystä. Kauppaa osakkeella jatkettiin kello 13.20 alkaen.

Keskeytyksen syyksi Tallink-konserni kertoo kirjoittaneensa aiesopimuksen Tallinnan Linnahallin kehittämisestä. Linnahallia rakennetaan Viron suurimman sijoitusyhtiö AS Infortarin sekä Tallinnan kaupungin kanssa.

Linnahallista aiotaan rakentaa kansainvälinen konferenssi- ja konserttikeskus, jossa on myös matkustajasatama, hotelli, liikekeskus, ravintoloita, kahviloita ja vapaa-ajan palveluita.

Linnahall rakennettiin Moskovan olympialaisten purjehdusareenaksi.

Kehityshankkeen toteuttamiseksi osapuolet perustavat yhteisyrityksen ja sijoittavat yritykseen yhteensä miljoona euroa.

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat noin 300 miljoonaa euroa.

Yhteistyön periaatteista ja toimintasuunnitelmasta sovitaan lähikuukausien aikana. Jos Tallinnan kaupunginvaltuusto tukee päätöstä, yhteisyrityksen odotetaan muodostuvan jo tämän kevään aikana. Uuden keskuksen arvioitu rakennusaika on kolme vuotta siitä, kun kaikki tarvittavat luvat on saatu ja kaikki vaadittavat sopimukset on allekirjoitettu.

Linnahall sijaitsee Tallinnan sataman lähistöllä, ja koko hankkeen tarkoituksena on lisätä Tallinnan suosiota matkailukohteena.

Betonirakennus rakennettiin alunperin vuonna 1980 Moskovan kesäolympialaisten purjehduskilpailuja varten. Se on ollut pitkään käyttämättömänä.