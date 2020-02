Tappiolle vajonneen Lehto Groupin toimitusjohtaja: ”Ymmärrän niitä, joita tämä ottaa mahasta”

–Hoivarakentamisessa näkyy meidän asiakkaittemme muuttunut tilanne ja markkinamurros, joka on viime aikoina ollut julkisuudessa. Investointitahti on hidastunut merkittävästi ja kysyntään on tullut voimakas muutos eikä ole vielä näkymää, palaako se samanlaisena takaisin, Hannu Lehto taustoittaa yt-neuvotteluja.