Nokia ei kertonut yrityskaupan arvoa.

Verkkolaitevalmistaja Nokia ostaa yhdysvaltalaisen optiseen teknologiaan erikoistuneen Elenion Technologiesin. Kaupan arvoa ei Nokian tiedotteessa kerrottu.

Kaupan odotetaan toteutuvan kuluvan neljänneksen aikana.

Nokian mukaan avainteknologian ja kaupallisten omistusten hankinta kasvattaa sen kohdemarkkinaa ja tuottaa kustannusetuja.

Elenion on perustettu vuonna 2014. Se on yksityisessä omistuksessa ja yhtiön pääkonttori sijaitsee New Yorkissa.