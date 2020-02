Kiinnostaako Oikotie Alma Mediaa? ”En ole vielä ajatellut asiaa”

Sanoma kertoi tarkastelevansa Oikotien asemaa, ja myynti on yksi mahdollinen vaihtoehto. Sanoma ilmoitti tänään ostavansa Alma Median aluelehdet.

Mediakonserni Alma Median toimitusjohtaja Kai Telanne ei vielä ota kantaa siihen, onko se kiinnostunut ostamaan kilpailijaltaan Sanomalta Oikotien. Sanoma kertoi tänään tarkastelevansa Oikotien asemaa.

Alma Medialla on Oikotien kilpailija Etuovi.com. Telanne sanoi analyytikkotilaisuudessa, että hänellekin Sanoman Oikotie-arviointi tuli tänään uutisena, eikä hän pysty suoralta kädeltä kertomaan, kiinnostaako yksikkö Alma Mediaa.

– En ole vielä ajatellut asiaa. Minulla ei ole vastausta, hän sanoi.

Oikotie on Suomen johtava toimija luokitelluissa ilmoituksissa. Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven sanoi, että siitä irrottautuminen on vain yksi mahdollisuus. Voi myös olla, että yhtiö Sanoma pitää yksikön ja investoi siihen lisää.

Oikotien liikevaihto on kasvanut viime vuosina ja kannattavuus parani viime vuonna. Oikotie on Suomen suurin työpaikkojen ja asuntojen markkinapaikka verkossa.

Duinhoven huomautti, että Oikotien toimiala on Suomessa varsin sirpaleinen. Sillä menestyminen vaatii paitsi kasvua ja teknologiainvestointeja.

Alma digitalisoituu ja kansainvälistyy

Alma Media ja Sanoma sopivat tänään Alma Media Kustannuksen ja painoliiketoimintaa harjoittavan Alma Manun kaupasta. Sanomalle siirtyy kaupassa 15 sanomalehteä, joista suurimmat ovat Aamulehti ja Satakunnan Kansa.

– Paras aika myydä liiketoimintaa on, kun se on tervettä, Telanne sanoi.

Hän perusteli tätä sillä, että myyjä saa hyvän hinnan ja ostaja saa hyvän tuotteen. Ostajalla ei myöskään ole tarvetta vähentää henkilökuntaa, mikä on henkilökunnalle hyvä asia. Lehtikaupassa 365 työntekijää siirtyy Alma Mediasta Sanoman palvelukseen.

Telanne piti kauppana luonnollisena jatkumona yhtiön strategialle.

– Keskitymme yhä enemmän digitaalisiin medioihin ja palveluliiketoimintoihin Suomessa, Ruotsissa ja kansainvälisesti. Tämä on keskeinen kaupan ajuri.

Lehtikaupan hinta on 115 miljoonaa euroa ilman velkoja ja käteisvaroja. Alma Media kirjaa kaupasta 58 miljoonan euron myyntivoiton.

Alma Media on Telanteen mukaan innokas tekemään uusia investointeja. Hän huomautti, että yhtiö on melko vahva Suomessa sekä itäisessä ja keskisessä Euroopassa. Kansainvälinen toiminta on ollut tuottavaa ja yhtiö haluaa jatkaa sitä. Jo nyt puolet tuloksesta tulee Suomen ulkopuolelta ja kauppa nostaa osuutta edelleen.

– Menemme juuri nyt Balkanin alueelle ja katselemme myös muita alueita, Telanne sanoi.

Valtakunnallinen peitto kutistuu vain vähän

Tampereella ja muualla Pirkanmaalla Alma Median lehtien kattavuus kutistuu. Telanne huomautti, että valtakunnallisesti Alma Media tavoittaa vastaisuudessakin 78 prosenttia suomalaisista joka viikko. Osuus kutistuu kolme prosenttiyksikköä kaupan vuoksi.

Iltalehti on vastaisuudessakin yksi Alma Median tukijalka.

Alma Media ei vielä tänään kertonut näkymistään. Telanne lupasi kertoa ohjeistuksesta lisää perjantaina, jolloin yhtiö julkistaa viime vuosineljänneksen ja vuoden tuloksensa. Vaikka yhtiö suunnittelee uusia investointeja, on myös mahdollista, että se keventää kassaansa osingoilla.

– Emme ole päättäneet, mitä teemme rahoille. Meillä on tilaa investoinneille ja pääoman takaisinmaksuille, Telanne sanoi.

Duinhoven: Kaikki lehdet jatkavat itsenäisinä

Sanoma ei aio lakkauttaa yhtään Alma Medialta ostamistaan lehdistä. Sanoman Duinhoven korostaa, että kaikki lehdet jatkavat itsenäisinä omien päätoimittajiensa johdolla.

Sanoma ostaa Alma Medialta alueillaan johtavat sanomalehdet Aamulehden ja Satakunnan kansan sekä kolmetoista Länsi- ja Keski-Suomessa julkaistavaa paikallislehteä. Duinhovenin mukaan ne ovat tärkeitä. Niiden säilyttäminen on paitsi journalistisesti myös kaupallisesti järkevää, sillä sekä lukijat että ilmoittajat ovat lojaaleja paikallisille välineille.

– Kaikki lehdet säilyvät itsenäisinä, Duinhoven painotti analyytikoille suunnatussa tiedotustilaisuudessa.

Vaikka Sanoma ostaa myös printtilehtiä, se perustelee hankintaansa digitaalisuudella. Ostettavilla lehdillä oli viime vuoden lopussa yhteensä 190000 tilausta, joista 14 prosenttia on puhtaasti digitaalisia.

Duinhoven huomautti, että onnistuminen digituotteissa vaatii skaalaa.

Printtilehtiä ei aiota lakkauttaa, mutta niiden tueksi tarvitaan verkkojulkaisuja. Digitaalisuus on Duinhovenin mukaan erityisen tärkeää nuoren yleisön houkuttelemiseksi.

Paitsi lehdet myös kauppaan kuuluva painoyksikkö Alma Manu pysyy nykyisellään. Duinhoven huomautti, että sekä sillä, että Sanoman painoilla on hyvin töitä.

Kaupasta saataneen täysi hyöty kahdessa vuodessa

Lehtikaupan hinta on 115 miljoonaa euroa ilman velkoja ja käteisvaroja. Kaupan toteutuminen on kiinni Kilpailu- ja kuluttajaviraston päätöksistä, mutta Duinhoven suhtautuu asiaan luottavaisesti.

Sanoma on arvioinut saavansa kaupasta 13 miljoonaa euroa vuotuisia synergiaetuja. Niiden arvioidaan toteutuvan täysimääräisinä kahden vuoden kuluttua.

Sanoman talousjohtaja Markus Holm piti mahdollisena, että Sanoma pystyy keräämään kauppahinnan takaisin viidessä, kuudessa vuodessa.

Sanoma kertoi tulosjulkistuksensa yhteydessä viime viikolla varanneensa 400 miljoonaa euroa yritysostoihin. Rahaa on siis Alma-kaupankin jälkeen käytettävissä. Ajatuksia seuraavista ostokohteista Duinhoven ei vielä tänään lähtenyt avaamaan.

Taloussanomat, Startel ja Ilta-Sanomat kuuluvat Sanoma-konserniin.