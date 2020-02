Toimitusjohtaja Suri: Nokia säilyttää markkinaosuutensa

–Toimitamme nyt 5g Powered by ReefShark -tuotteitamme, ja odotamme tuotekustannusten laskua ja tuotteiden suorituskyvyn kasvua, Suri kertoo. Arkistokuva.

Nokia odottaa markkinaosuutensa 4g- ja 5g-sopimuksissa olevan vuoden lopussa Kiinaa lukuun ottamatta 27 prosenttia.

Verkkolaiteyhtiö Nokian toimitusjohtajan Rajeev Surin mukaan yhtiö odottaa markkinaosuutensa 4g- ja 5g-sopimuksissa olevan vuoden lopussa 27 prosenttia, kuitenkin Kiinaa lukuun ottamatta.

– Olemme tarpeeksi iso pysyäksemme kilpailukykyisinä, Suri toteaa Nokian tulosjulkistuksen jälkeisessä uutistoimistopuhelussa.

Nokia on Surin mukaan tähän mennessä pystynyt hyvin pitämään 4g-verkkoasiakkaansa, jotka ovat nyt hankkimassa 5g-verkkoja. Yhtiö seuraa asiakaspitoa uudella 5g-sopimusten voittoastemittarilla, joka käytännössä kuvaa sitä, miten monet sen nykyisistä 4g-asiakkaista hankkivat myös 5g-verkkonsa Nokialta.

Kiinaa lukuun ottamatta voittoaste on Nokian mukaan yli 100 prosenttia, eli yhtiö on puolustusvoittojen lisäksi saavuttanut myös hieman uusia asiakkaita. Kiina mukaan lukien voittoaste on 95 prosenttia.

Kustannuksien karsiminen jatkuu edelleen. Keskeisessä osassa kulujen hallintaa on tukiasemiin tarkoitettu Reefshark-järjestelmäpiiri, joka on nykyisiin ratkaisuihin verrattuna edullisempi ja energiataloudellisempi.

Surin mukaan Reefshark-järjestelmäpiirien käyttöönotto on viime vuoden ongelmien jälkeen lähtenyt käyntiin hieman odotuksia paremmin.

– Toimitamme nyt 5g Powered by ReefShark -tuotteitamme, ja odotamme tuotekustannusten laskua ja tuotteiden suorituskyvyn kasvua, Suri kertoo.

Surin mukaan yhtiön 5g-tuotetoimituksista 10 prosenttia oli ReefShark-tuotteita, ja ensi vuonna yhtiö arvioi niiden osuuden olevan jo 70 prosenttia. ReefShark-tuotteiden odotetaan syrjäyttävän aiemmat 5g-tuotteet kokonaan vuonna 2022.

Kiinan koronaviruksella ei toistaiseksi ole ollut merkittäviä vaikutuksia yhtiön toimituksiin.

– Meillä on maailmanlaajuinen toimitusketju ja vaihtoehtoisia toimittajia, joita käytämme parhaillaan saadaksemme tuotteita asiakkaille, kertoo yhtiön talousjohtaja Kristian Pullola.

– On liian aikaista sanoa, mitä vaikutuksia tällä on, mutta seuraamme tilannetta.