Outokumpu saattaa myydä yhden yksiköistään

Outokumpu saattaa myydä Long Products -yksikkönsä.

Teräsyhtiö Outokumpu saattaa myydä Long Products -yksikkönsä kokonaan, osin, sulauttaa sen tai jättää yksikön toiminnan ennalleen. Yhtiön viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Reeta Kaukiainen sanoo, että kaikki vaihtoehdot ovat mahdollisia.

Outokumpu kertoi aamulla aloittaneensa Long Products -liiketoiminta-aluettaan koskevan strategisen tarkastelun. Yhtiön tiedotteen mukaan se on osa prosessia, jossa määritellään yhtiön pitkän aikavälin liiketoiminnan mallia.

Outokummun pitkiä tuotteita käytetään öljy- ja kaasu- sekä kemianteollisuudessa ja teollisuuskomponenttien valmistuksessa.

Kaukiainen kertoo uutistoimisto Startelille, että tarkastelussa etsitään eri vaihtoehtoja mukaan lukien konsolidaatiomahdollisuudet.

– Katsomme kaikki mahdollisuudet. Ne voivat olla joint venture -kuvioita tai divestointeja osittain tai kokonaan tai voimme päätyä siihen, että liiketoiminta-alue jatkaa osana Outokummun liiketoimintaa.

Onko tiedote käytännössä jonkinlainen myynti-ilmoitus kilpailijoille?

– Tässä vaiheessa ei kannata vielä tehdä nopeita johtopäätöksiä. Nyt katsotaan koko strateginen tarkastelu ja sitten vasta tehdään päätöksiä.

Viime vuonna Long Products -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 642 miljoonaa euroa. Koko Outokummun liikevaihto oli 6403 miljoonaa euroa, eli pitkien tuotteiden osuus siitä oli 10 prosenttia.

Long Produts -yksikön oikaistu käyttökate oli viime vuonna 7 miljoonaa euroa miinuksella. Kaukiainen kiistää, että strateginen tarkastelu johtuisi heikosta kannattavuudesta.

– Se ei ole mitenkään pääasiallinen syy. Katsomme, mikä on Outokummun kannalta paras liiketoimintamalli.

Yhtiö on keskittynyt litteisiin tuotteisiin

Kaukiainen huomauttaa, että pitkät tuotteet on vain pieni osa Outokummun koko tuotevalikoimasta ja yhtiö on keskittynyt pääasiassa litteisiin tuotteisiin. Hän lisää, että toki pitkät tuotteetkin on ruostumatonta terästä, mutta tarkoitus on katsoa, onko yhtiön nykyinen valikoima paras.

– Lopputulema voi olla, että on, tai sitten voi olla joitain muita vaihtoehtoja.

Strategisen tarkastelun on määrä valmistua tänä vuonna. Kaukiainen huomauttaa, että vasta sen jälkeen tehdään päätöksiä. Hän ei ota kantaa niiden toimeenpanon aikatauluun.

Outokummun verkkosivujen mukaan yksikkö aikoo kasvattaa korkean lisäarvon tuotteiden myyntiä Euroopassa keskittymällä erikoistuotteisiin. Long Products on äskettäin investoinut tehtaisiinsa Ruotsin Degerforsissa ja Yhdysvaltain Richburgissa.