UPM kesti sellun hinnanlaskun – tulos heikkeni ennakoitua vähemmän

Metsäyhtiö UPM:n tulos oli tilivuoden viimeisellä neljänneksellä edelleen alamäessä ja liikevaihto laski kymmeneksellä. Yhtiö kärsi sellun myyntihintojen laskusta, kuten myös edellisellä neljänneksellä, vaikka samaan aikaan kustannuksia karsittiin. Myös paperitoimitukset supistuivat.

Loppuvuoden tulos oli kuitenkin markkinaodotuksia parempi ja toiminnan kannattavuudesta kertova kassavirta ylsi ennätykseen. Yhtiöllä ei myöskään ole velkaa, mikä mahdollistaa investoinnit Etelä-Amerikkaan. Uruguayn miljardiluokan selluhanke on Suomen metsäteollisuuden kallein investointi.

UPM on Euroopan suurin painopaperien valmistaja, mutta näiden kysyntä laskee sitkeästi. UPM sulki marraskuussa Rauman tehtaan paperikone 2:en. Tämän myötä yhtiön SC-paperin tuotantokapasiteetti vähenee 265 000 tonnilla vuosittain. Tehtaalle jää kaksi konetta. Vielä kymmenen vuotta sitten tehtaalla oli neljä paperikonetta.

Kasvua on haettu sellun ja erilaisten biopolttoaineiden ja -materiaalien valmistuksessa. Uruguayn uusi sellutehdas on osa yhtiön kasvustrategiaa ja se lisää yhtiön sellukapasiteettia yli puolella. Tehtaan on määrä käynnistyä loppuvuodesta 2022.

Tulos painui

UPM:n vertailukelpoinen liiketulos ylsi loka-joulukuussa 343 miljoonaan euroon, kun se vuotta aikaisemmin oli 404 miljoonaa euroa. Laskua oli 15 prosenttia. Analyytikot olivat ennustepalvelu Infront Datan keräämässä mediaaniennusteessa ennakoineet vain 290 miljoonan euron tulosta.

Operatiivinen liiketulosprosentti laski 14,8:sta 14,0:aan.

Sellu-, saha- ja biopolttoaineliiketoiminnoista koostuvan UPM Biorefiningin vertailukelpoinen liiketulos laski sellun halpenemisen myötä rajusti eli 241 miljoonasta 42 miljoonaan.

Sen tarralaminaattien Raflatacissa ja painopaperien Communication Papersissä tulos parani. Myös tarramateriaalien ja toimistopaperien Specialty Papersin vertailukelpoinen liiketulos parani.

Konsernin osakekohtainen tulos laski 1,11 eurosta 0,50 euroon, kun markkinaodotus oli 0,41 euroa.

Liikevaihto laski kymmenen prosenttia eli 2731 miljoonasta eurosta 2447 miljoonaan euroon, kun analyytikot odottivat 2502 miljoonaa euroa. Takana oli sellun halpeneminen sekä painopaperien toimitusten supistuminen.

Liikevaihto oli kasvussa ainoastaan sähköntuotannon UPM Energy-alueella. UPM on Suomen toiseksi suurin sähkön tuottaja.

Kassavirtaa yhtiö kehräsi loppuvuonna edellisvuotta enemmän eli 592 miljoonaa euroa 384 miljoonan euron sijaan. Tämä oli uusi ennätys. Kiinteät kustannukset supistuivat 28 miljoonaa euroa.

Osinkoa yhtiö aikoo jakaa edellisvuoden tapaan 1,30 euroa. Markkinoilla odotettiin 1,35 euroa.

Hyvän kysynnän ennakoidaan jatkuvan tänä vuonna useimmissa liiketoiminnoissa, mutta painopapereiden Communications Papersissa se laskee edelleen. Paperien hintojen ennakoidaan laskevan alkuvuonna kohtuullisesti verrattuna loka-joulukuuhun. Sellun hinnat ovat vuoden alkaessa matalalla tasolla.

Vuoden alkupuoliskon vertailukelpoisen liiketuloksen UPM ennakoi jäävän selvästi alemmaksi kuin vuotta aiemmin. Taustalla ovat laskeneet myyntihinnat. Vuoden jälkipuoliskolla vertailukelpoisen liiketuloksen ennakoidaan kohenevan.