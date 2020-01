It-yhtiö Bilot listautua Helsingin pörssin First Northiin

Ohjelmisto- ja it-palveluyhtiö Bilot suunnittelee osakkeidensa listaamista Helsingin pörssin First North Finland -markkinapaikalle.

Suunnitellussa listautumisannissa Bilot laskisi liikkeeseen uusia osakkeita, mutta se ei sisältäisi osakemyyntiä. Anti koostuisi yleisöannista, henkilöstöannista ja instituutioannista. Listautumisen on tarkoitus tapahtua kuluvan vuoden aikana.

Yhtiön mukaan listautumisen tavoitteena on tukea kasvua, palveluiden laajentamista ja kansainvälistymistä.

– Olemme voimakkaan kasvun kynnyksellä toimialalla, jossa on valtavasti potentiaalia muun muassa yritysten välisen verkkokaupan, asiakaskokemuksen, datan, tekoälyn ja analytiikan hyödyntämisessä asiakkaiden liiketoiminnan kilpailuetua rakentaviksi ratkaisuiksi, sanoo toimitusjohtaja Mika Tanner tiedotteessa.

Tanner työskenteli aiemmin SAP:n palveluksessa Ranskassa, jossa hän toimi palvelujohtajana vastaten Ranskan ja Pohjois-Afrikan alueiden asiakaskoulutusliiketoiminnasta. Hän aloitti Bilotilla jo vuonna 2011.

Bilot tarjoaa digitaalisia palveluita ja ratkaisuja sekä tekoälyä ja analytiikkaa hyödyntäviä myynnin ja markkinoinnin työkaluja. Vuonna 2005 perustetulla yhtiöllä on Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa yhteensä noin 140 työntekijää. Heistä noin kolmannes on myös yhtiön omistajia.

Viime vuonna Bilot-konsernin liikevaihto oli noin 18,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman liikearvon poistoja noin 1,7 miljoonaa euroa.

Bilot laajensi liiketoimintaansa Puolaan vuonna 2014 ja Ruotsiin viime vuonna. Suomessa yhtiö yhdistyi yhdistyminen tekoälyn ja analytiikan yhtiön Louhia Analyticsin kanssa vuonna 2018.

Bilotin asiakkaana on yli 100 teollisuuden, tukku- ja vähittäiskaupan, palveluiden, kuluttajatuotteiden ja elintarviketeollisuuden yritystä.

Bilotin tähtäimessä on saavuttaa 50 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2024 mennessä. Kasvu on tarkoitus saavuttaa orgaanisesti ja yritysostoin. Keskipitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa 10 prosentin liikevoittomarginaali oikaistuna liikearvon poistoilla.

Bilotin tavoitteena on jakaa osinkoina vähintään 30 prosenttia tilikauden tuloksesta.

Listautumisannissa pääjärjestäjänä toimii Alexander Corporate Finance. Oikeudellisena neuvonantajana toimii asianajotoimisto Castrén & Snellman.