Musti ja Mirri aikoo listautua pörssiin

Pohjoismainen lemmikkieläinten tarvikkeita myyvä Musti Group Holding aikoo listautua Helsingin pörssin päälistalle, yhtiö ilmoittaa.

Listautumisannin odotetaan koostuvan sekä vanhojen omistajien osakemyynnistä sekä noin 40–50 miljoonan euron suuruisesta osakeannista. Antivarat tullaan käyttämään nykyisten velkojen osittaiseen takaisinmaksuun sekä yleiseen toimintaan.

– Suunnitellun listautumisannin odotetaan tukevan Mustin strategian toteuttamista lisäämällä yhtiön näkyvyyttä ja mahdollistamalla yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille pääoman hankkimiseksi kasvua varten, sanoo Musti-konsernin hallituksen puheenjohtaja Jeffrey David tiedotteessa.

Suomessa vuonna 1988 perustetun Mustin omistaja on ruotsalainen pääomasijoittaja EQT, joka osti ketjun vuonna 2014 suomalaisen pääomasijoitusyhtiö Vaaka Partnersin rahastoilta ja muilta omistajilta.

Tällöin nimi oli vielä Musti ja Mirri Group. Kauppahintaa ei kerrottu julkisuuteen.

Musti Group toimii Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa ja sillä on yhteensä 277 myymälää. Yhtiö laajeni Ruotsiin vuonna 2012 ostamalla paikallisen ketjun Grizzly Zoon.

Mustin liikevaihto syyskuun lopussa päättyneellä tilikaudella oli oli 246,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto 12,5 miljoonaa euroa.

Liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli 20,6 prosenttia tilikausien 2017–2019 välillä. Kasvun taustalla olivat uudet asiakkaat, myymäläverkoston laajentuminen, verkkokaupan kasvu ja yritysostot.

Yhtiön tavoitteena on kasvattaa liikevaihto ainakin 350 miljoonaan euroon tilikauteen 2023 mennessä. Kannattavuustavoite on 10-12 prosentin oikaistu liiketulosmarginaali keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Osinkotavoitteena on jakaa osinkona 60-80 prosenttia nettotuloksesta.