Salkunhoitaja ryöpyttää kovin sanoin Nokiaa: Onko suomalaisuudesta tullut jo riippakivi?

Nokian hallitus näyttää nukkuneen ruususen unta, sanoo salkunhoitaja Juha Varis.

Nokian viimeaikaiset vaikeudet osoittavat, että Nokian hallitus on nukkunut ruususen unta Alcatel-Lucent-yhtiön ostamisen jälkeen, sanoo FIM Fenno -rahaston salkunhoitaja Juha Varis blogikirjoituksessaan.

Hänen mukaansa Nokian hallitus näyttää uskoneen koko ajan, että pian liiketoiminnan tulos ja kassavirta saadaan plussalle.

– Muutoin on hankala ymmärtää, miksi yhtiö on maksanut vuosi vuodelta nousevaa osinkoa samaan aikaan, kun kassavirta on ollut negatiivinen, nettokassa on pienentynyt ja raportoitu tulos on ollut pakkasella ALU-fuusion (Alcatel-Lucent-fuusion) jälkeen.

– Lopulta yhtälö johti siihen, että hallitus joutui lopettamaan osingonmaksun kesken vuoden, kun kassan pohja alkoi häämöttää.

Variksen mukaan näyttää siltä, että Nokian hallitus on seurannut lähinnä "ei-IFRS"- tai puhdistettuja tuloslukuja, joista ”kaikki ikävät kertaerät oli poistettu” eli esimerkiksi liikevoitto näyttää parin miljardin plussaa, vaikka oikeasti yhtiö tekee tappiota.

Varis antaa risuja niin Nokian hallituksen puheenjohtajalle Risto Siilasmaalle kuin toimitusjohtajalle Rajeev Surille. Molempien alkukautta hän kehuu, mutta loppuaikoina silmät on ummistettu.

– Sijoittajien suuntaan Surin suurin ongelma on ollut ylioptimististen lupausten antaminen ja paha keuliminen 5G-verkkoihin liittyvässä viestinnässä.

Siilasmaa on jättämässä hallituksen puheenjohtajan paikan samantyyppisessä tilanteessa kuin hänen edeltäjänsä Jorma Ollila: yhtiön osakekurssi on ennätyksellisen alhaalla ja sijoittajien luottamus nollassa.

Siilasmaan tilalle on nousemassa Nokian verkkoyhtiön entinen johtaja ja ”dream teamin” jäsen Sari Baldauf. Varis ihmettelee sitä, että taas kerran tehtävä aiotaan antaa suomalaiselle.

– Niin epäisänmaallista kuin se onkin, olen alkanut viime aikoina pohtia, onko Suomi ja suomalaisuus Nokialle enää hyödyksi vai ovatko ne kääntyneet jo riippakiviksi.