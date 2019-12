Sanoma saa Hollannin mediayksikön myynnistä rahaa yritysostoihin – kasvua haetaan varsinkin oppimateriaaleista

Sanoman liiketoiminta rakentuu yrityskauppojen jälkeen kahdelle jalalle: kansainväliseen oppimisliiketoimintaan sekä medialiiketoimintaan Suomessa.

Mediakonserni Sanoma ilmoitti aamulla myyvänsä Sanoma Media Netherlandsin (SMN) belgialaiselle DPG Medialle. Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven luonnehtii Belgian ja Hollannin medialiiketoiminnasta irrottautumista seuraavaksi askeleeksi hollantilaisen oppimateriaaliyhtiö Iddinkin oston jälkeen.

Hänen mukaansa Hollannin markkinoilla on rajallinen määrä toimijoita, jotka voivat ja ovat kiinnostuneita ostamaan SMN:n. Duinhovenin mukaan Sanoma katsoi, että nyt oli hyvä hetki tutkia myynnin mahdollisuutta.

– Tämä oli hyvä hetki, pian Iddinkin oston jälkeen, ja [myynti] tarjoaa mahdollisuuden tukea kehittymistämme edelleen oppimisyhtiöksi 400 miljoonan euron tuella, Duinhoven luonnehti myyntiprosessia Sanoman tiedotustilaisuudessa.

Sanoma odottaa kaupan toteutuvan viimeistään ensi vuoden kolmannella neljänneksellä. Sen jälkeen Sanoman liiketoiminta rakentuu kahdelle jalalle, jotka ovat kansainvälinen oppimisliiketoiminta sekä medialiiketoiminta Suomessa. Jatkossa Sanomalla on medialiiketoimintaa siis vain Suomessa.

Hollannin medialiiketoiminnan myynti tuo Sanomalle noin 400 miljoonan euron kassan yritysjärjestelyihin. Duinhovenin mukaan molemmissa liiketoiminnoissa on hyviä yritysjärjestelymahdollisuuksia, joiden odotetaan toteutuvan 12–18 kuukauden kuluessa.

Painopiste on Learning-yksikössä, joka on Sanoman kasvualue. Yhtiö on kiinnostunut sekä markkina-alueensa laajentamisesta, että kasvusta nykyisillä markkina-alueilla.

– Olemme hyvin kiinnostuneita sekä julkaisu- että alustaliiketoiminnasta. Molemmilla on oma dynamiikkansa.

Yritysostot paikkaavat loven liikevaihdossa

Duinhovenin mukaan kasvumahdollisuuksia on myös medialiiketoiminnassa.

– Kyllä, erityisesti Suomessa, missä meillä on vahva liiketoimintojen portfolio. Olemme tehneet yritysostoja muun muassa radioliiketoiminnassa ja olemme kiinnostuneista kasvusta kaikille kolmella alueella, uutis- ja featuremediassa, viihteessä sekä b-to-b -liiketoiminnassa, Duinhoven sanoo uutistoimisto Startelille.

Samalla hän toteaa kuten jo aiemminkin, että suuret investoinnit keskittyvät Learningiin.

– Emme todennäköisestikään käytä koko 400 miljoonaa euroa Suomen medialiiketoimintaan, mutta emme myöskään yksinomaan Learningiin.

Medialiiketoiminnan hankinnoista Duinhoven käyttää ilmaisua ”bolt-on-ostot”, joilla yhtiö viittaa pienehköihin ”pultattaviin” yritysostoihin, jotka täydentävät olemassa olevia liiketoimintoja ja tuovat synergiaa.

Kotimaan mediaportfolioon liittyy myös Sanoman tapahtumaliiketoiminta. Duinhovenin mukaan kyse on itsenäisestä ja kannattavasta liiketoiminnasta, ei suinkaan mediaa tukevasta liiketoiminnasta. Tapahtumaliiketoiminta perustuu kuitenkin vahvasti mediaekosysteemiin, ja sen vuoksi on epätodennäköistä, että tapahtumapuoli kasvaisi Suomen markkinoiden ulkopuolelle.

Sanoma Media Netherlandsin liikevaihto oli viime vuonna 424 miljoonaa euroa, joten sen myynti tekee tuntuvan loven Sanoman liikevaihtoon.

Odottaako Sanoma tulevien yritysostojen palauttavan liikevaihdon takaisin samalle tasolle?

– Kyllä ja saatamme ajan mittaan mennä myös yli sen. Kuten tiedetään, Sanoma on ollut aiemmin paljon isompi yhtiö kuin nyt. Meillä on nyt kaksi keskeistä yksikköä ja näillä alueilla haluamme kasvaa, Duinhoven vastaa.

Nykyisellään (ilman Sanoma Media Netherlandsia, mutta Iddink, Essener ja Itslearning mukaanluettuna) Learning tuo Sanoman liikevaihdosta 45 prosenttia, mutta operatiivisesta tuloksesta 55 prosenttia. Media Finlandin osuudet ovat siten vastaavasti 55 prosenttia liikevaihdosta ja 45 prosenttia tuloksesta.

Taloussanomat ja Ilta-Sanomat kuuluvat Sanomaan.