Konecranes hankkii merkittävän teollisuusnosturitoimittajan Kaakkois-Aasiasta kokonaan

Konecranesin tarkoitus on kasvattaa markkina-asemaa nopeasti kasvavilla Kaakkois-Aasian markkinoilla. MHE-Demag on Kaakkois-Aasian johtavia teollisuusnosturien ja palvelujen toimittajia, ja se edustaa MHE ja Demag-brändejä.

Synergioita luvassa

MHE-Demagilla on noin 1 800 työntekijää, joista noin 700 on huoltoinsinööriä. Yrityksellä on 11 tehdasta ja yli 70 palvelupistettä Kaakkois-Aasiassa. Pääkonttori on Singaporessa.