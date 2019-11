Pörssiuutiset

Sampoon kuuluva If ostaa tiepalveluyhtiö Vikingin 32 miljoonalla

Viking on pohjoismainen tiepalveluyhtiö, jonka pääkonttori on Norjassa. Yhtiö palvelee asiakkaitaan laajalla valtakunnallisella asemaverkostolla Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vakuutuskonserni Sampoon kuuluva If ostaa tiepalveluyhtiö Viking Redningstjenesten.Yhtiön koko osakekannan kauppahinta on Sammon tiedotteen mukaan 32 miljoonaa euroa (325 miljoonaa Norjan kruunua), joka maksetaan käteisenä. Kaupan yritysarvo on 114 miljoonaa euroa.Viking on pohjoismainen tiepalveluyhtiö, jonka pääkonttori on Norjassa. Yhtiö palvelee asiakkaitaan laajalla valtakunnallisella asemaverkostolla Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa.– Yrityskauppa vahvistaa Ifin palvelutarjoomaa yhteistyökumppaneilleen ja parantaa entisestään Ifin asemaa Pohjoismaiden johtavana liikenteen vakuuttajana ja palveluntarjoajana, tiedotteessa perustellaan.Kauppa edellyttää Norjan ja Ruotsin kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Sen odotetaan toteutuvan alkuvuonna 2020.