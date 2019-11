Pörssiuutiset

Alibaba debytoi Hongkongin pörssissä huimassa nousuvireessä

Kiinalaisen verkkokauppajätti Alibaban osakkeilla alettiin tiistaina käydä kauppaa Hongkongin pörssissä.

Osake ponkaisi pian kaupankäynnin alettua suureen nousuun. Ensimmäisen päivän päätteeksi yhtiön osake kallistui 6,6 prosenttia. Pörssin sulkeutuessa sen arvoksi jäi lähes 188 Hongkongin dollaria eli hieman alle 22 euroa.



Listautumisanti on yhteensä noin 10 miljardia euroa, mikä tekee listautumisesta Hongkongin pörssissä suurimman lähes kymmeneen vuoteen. Kaupan on 500 miljoonaa osaketta, jotka laskettiin liikkeelle 176 Hongkongin dollarin eli noin 20 euron kappalehintaan.



Alibaba on aiemmin listautunut pörssiin New Yorkissa.