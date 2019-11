Pörssiuutiset

KKV:ltä harvinainen esitys: Keskon ja Heinon Tukun yrityskauppa kiellettävä

KKV:ltä harvinainen esitys: Keskon ja Heinon Tukun yrityskauppa kiellettävä

18.11. 15:32

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan yrityskauppa vähentäisi merkittävästi kilpailua.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esittää markkinaoikeudelle, että Keskon ja Heinon Tukun yrityskauppa on kiellettävä, KKV sanoo tiedotteessaan.



KKV:n mukaan yrityskauppa vähentäisi merkittävästi kilpailua päivittäistavaroiden myynnissä foodservice-asiakkaille. Tällaisia asiakkaita ovat esimerkiksi ravintolat ja hotellit.



KKV:n selvitysten mukaan Keskon ja Heinon Tukun yhteinen markkinaosuus nousisi jopa 60–70 prosenttiin yleistukkujen markkinalla.



Yrityskaupan kieltäminen on harvinaista. Nyt tehty kieltoesitys on kautta aikojen neljäs Suomessa.