Pörssiuutiset

Bloomberg: Myös Hillhouse Capital on kiinnostunut Thyssenkruppin hissiyksiköstä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uutistoimisto Bloombergin lähteiden mukaan Hongkongissa päämajaansa pitävä sijoitusyhtiö Hillhouse Capital on liittynyt Thyssenkruppin hissiliiketoiminnan potentiaalisten ostajien joukkoon.Lähteiden mukaan Hillhouse on tehnyt ei-sitovan tarjouksen tässä kuussa. Tarjous arvioi yksikön yli 15 miljardin euron arvoiseksi.Thyssenkruppin hissiyksiköstä kilpailevat Hillhousen lisäksi Kone yhdessä CVC Capital Partnersin kanssa, sijoitusyhtiö 3G Capital sekä kaksi sijoitusyhtiöiden ryhmittymää.Erään lähteen mukaan Hillhouse olisi kiinnostunut liittoutumaan Koneen kanssa tarjouskilpailussa.Bloombergin mukaan myös varainhoitoyhtiö Brookfield on jättänyt tarjouksensa. Japanilainen Hitachi sen sijaan on Reutersin tietojen mukaan vetäytynyt tarjouskilpailusta.