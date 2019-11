Pörssiuutiset

Rovion osakkeella tehtiin iso kauppa

Peliyhtiö Rovio Entertainmentin osakkeella on tehty 1,6 miljoonaan euron kauppa Helsingin pörssissä.

Puoli yhden jälkeen tehdyssä osakekaupassa vaihtoi omistajaa 370 000 peliyhtiön osaketta 4,406 euron osakekohtaiseen hintaan.Rovion lokakuun lopussa päivätyn omistajaluettelon mukaan yhtiöllä on kolmetoista osakkeenomistajaa, joilla on enemmän kuin 370 000 osaketta.Rovion aloitti eilen omien osakkeiden hankinnan. Eilen yhtiö osti omia osakkeitaan 41 540 kappaletta noin 180 000 eurolla.Yhtiön tarkoituksena on hankkia osakkeitaan korkeintaan kolme miljoonaa kappaletta enintään 18 miljoonalla eurolla.Rovion osake liikkui kello 13.40 aikaan 1,4 prosentin laskussa 4,32 eurossa.