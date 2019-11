Pörssiuutiset

Uutistoimistot: Thyssenkruppia ostattelee jopa 5 yhtiötä – miten käy Koneen?

Reutersin lähteiden mukaan tarjouksensa on jättänyt suomalainen hissiyhtiö Kone yhdessä CVC Capital Partnersin kanssa sekä kaksi sijoitusyhtiöiden ryhmittymää.Toiseen niistä kuuluvat Blackstone, Carlyle ja Canada Pension Plan Investment Boardin ja toiseen Advent, Cinven ja Abu Dhabi Investment Authority.Bloombergin lähteiden mukaan brasilialais-amerikkalainen pääomasijoitusyhtiö 3G Capital on yksi yhtiöistä, joka on jättänyt tarjouksen teräskonserni Thyssenkruppin hissiyksikön ostamiseksi. Lisäksi Bloomberg kertoo kertonut, että myös varainhoitoyhtiö Brookfield jätti tarjouksen.Reutersin tietojen mukaan japanilainen Hitachi on jättäytynyt pois tarjouskilpailusta.Tarjousten viimeinen jättöaika oli uutistoimistotietojen mukaan perjantaina. Bloombergin lähteiden mukaan hissiyhtiön arvo voi kohota 15 miljardiin euroon.Thyssenkrupp haluaisi Bloombergin lähteiden mukaan välttää mahdollisen pitkäksi venyvän kilpailuviranomaistarkastelun. Se lisäisi pääomasijoittajien mahdollisuuksia tarjouskilpailussa, mutta toisaalta samalla alalla toimiva Kone saattaisi pystyä tekemään korkeamman tarjouksen synergiaetujen vuoksi, lähteet kertovat