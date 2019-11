Pörssiuutiset

Finnair aikoo vaihtaa koneitaan vähemmän päästöjä tuottaviin – maksaa jopa 4 miljardia euroa

12.11. 9:52

Finnairin mukaan kapearunkolaivaston korvaaminen uusiin vähentäisi yhtiön päästöjä Euroopan liikenteessä noin 10–15 prosenttia.

Lentoyhtiö Finnair suunnittelee kapearunkolaivastonsa korvaamista miljardi-investoinnilla polttoainetehokkaampiin lentokoneisiin.



Finnair kertoo tänään pidettävässä pääomamarkkinapäivässään, että se valmistelee päätöksiä lähinnä kapearunkolaivastoon kohdistuvista korvaus- ja kasvuinvestoinneista vuosien 2020–2025 aikana. Suuntaa antava investointisumma on 3,5–4 miljardia euroa.



– Tämä on Finnairin merkittävin vastuullisuuspanostus ja sen arvioidaan vähentävän päästöjä Finnairin Euroopan liikenteessä noin 10–15 prosenttia. Investoinneilla on myös merkittävä suora ja epäsuora vaikutus uusien työpaikkojen syntymiseen Suomessa, Finnair kertoo tiedotteessaan.



Finnair odottaa kapasiteettinsa kasvavan vuosina 2020–2025 noin 3–5 prosenttia vuosittain markkinan kasvun tahdissa.