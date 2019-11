Pörssiuutiset

Uniper antoi positiivisen tulosvaroituksen – väläyttää lisäosinkoa

12.11. 9:46

Fortum on Uniperin suuromistaja.

Saksalainen energiayhtiö Uniper nostaa kuluvan vuoden tulosnäkymiään ja väläyttää lisäosingosta omistajilleen. Fortum on Uniperin suuromistaja.



Uniper arvioi eilen illalla annetussa positiivisessa tulosvaroituksessa, että sen oikaistu liiketulos on 750–950 miljoonaa euroa. Aikaisempi arvio oli 550–850 miljoonaa euroa.



Oikaistu FFO-tulos eli tulos operaatioista on yhtiön arvion mukaan 850–1050 miljoonaa euroa. Edellinen arvio oli 650–950 miljoonaa euroa.



Uniperin hallitus katsoo, että on olemassa ”jonkin verran” mahdollista, että yhtiö maksaa lisäosinkoa kuluvalta vuodelta.