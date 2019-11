Pörssiuutiset

Mehiläisen toimitusjohtaja: Pihlajalinna-kauppa vaikuttaa henkilöstöön vain vähän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pihlajalinnan osakkeista yli 360 miljoonaa euroa

Kansainvälistyvää kasvua

"Syntyy yhtiö, jolla on riittävän leveät hartiat"