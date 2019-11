Pörssiuutiset

Pihlajalinnan osake ampaisi 40 prosentin nousuun

"Syntyy yhtiö, jolla on riittävän leveät hartiat"

Pihlajalinna kertoi aiemmin tänään kulukuurin parantaneen tulostaan

Mehiläinen ja Pihlajalinna ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen tänään.Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on runsaat 1,4 miljardia euroa, mikä Mehiläisen mukaan vastaisi noin 23 prosentin osuutta yksityisesti tuotetuista sosiaali- ja terveyspalveluista Suomessa. Kaupan toteutuminen edellyttää muun muassa osakkeenomistajien myönteistä suhtautumista sekä viranomaisten hyväksyntää.Sopimuksen mukaan Mehiläinen tekee vapaaehtoisen, Pihlajalinnan hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Pihlajalinnan liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista. Kaikki merkittävimmät omistajat ovat ilmoittaneet suhtautuvansa myönteisesti yhdistymiseen.Ostotarjouksessa Pihlajalinnan osakkeenomistajille tarjotaan 16 euron käteisvastike jokaista Pihlajalinnan osaketta kohden. Pihlajalinnan osakkeiden yhteenlaskettu arvo on noin 362 miljoonaa euroa.Osakkeenomistajat ottivat uutisen ilolla vastaan. Pihlajalinnan osakkeen arvo on noussut Helsingin pörssissä puolenpäivän aikaan 40 prosentin nousussa.Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää sanoo, että Pihlajalinna on hieno yhtiö, joka täydentää Mehiläisen palvelutarjontaa, osaamista ja maantieteellistä verkostoa.– Yhdistyminen mahdollistaa myös kasvavat panostukset digitaalisiin palveluihin sekä Mehiläisen aloittamaan kansainväliseen kasvuun. Lisäksi olemme innoissamme yhdistymisen tarjoamista mahdollisuuksista vahvistaa entisestään laatutyötä sekä henkilöstömme osaamisen kehittämistä, hän sanoo tiedotteessa.Pihlajalinnan hallituksen puheenjohtaja Mikko Wirén puolestaan sanoo Pihlajalinnan uskovan, että järjestely on edullinen paitsi asiakkaille, henkilöstölle ja osakkeenomistajille myös kaikille suomalaisille.– Yhdistymisen toteutuessa Suomeen syntyy yhtiö, jolla on riittävän leveät hartiat sekä palvelemaan kuntien, sairaanhoitopiirien ja tulevien maakuntien vaativia tilaajaorganisaatioita että viemään suomalaisen sote-osaamisen kansainvälisille markkinoille. Yhdessä meillä on mahdollisuus tuottaa entistäkin laadukkaampaa hoitoa ja hoivaa ikääntyvän Suomen tarpeisiin, Wirén sanoo.Pihlajalinna kertoi aiemmin tänään osavuosikatsauksessaan parantaneensa tulostaan. Yhtiö kertoi, että sen oikaistu liikevoitto nousi heinä–syyskuussa 9,3 miljoonaan euroon. Pihlajalinnan liikevaihto kasvoi 122,7 miljoonaan euroon.Viime vuonna samaan aikaan liikevoitto oli 6 miljoonaa euroa ja liikevaihto 116,3 miljoonaa euroa.Pihlajalinna aloitti kesäkuussa säästökuurin, joka johti noin 180 työtehtävän päättymiseen. Myös johdon palkkoja leikattiin viidellä prosentilla.Kulukuurin tarkoituksena on leikata kustannuksia noin 17 miljoonaa euroa vuodessa.Pihlajalinnan mukaan tänä vuonna liikevaihdon otetaan kasvavan viime vuodesta ja oikaistun liikevoiton paranevan selvästi. Viime vuonna liikevaihto oli 487,8 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto oli 14,4 miljoonaa euroa.– Kesäkuussa käynnistetyn tehostamisohjelman vaikutukset näkyvät parantuneena kannattavuutena kolmannella vuosineljänneksellä. Kannattavuuden parantumista tukee myös liikevaihdon kasvu, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Joni Aaltonen.