Pörssiuutiset

USA:n pörssikurssit ponnistivat ennätyskorkealle

New Yorkissa pörssin kolme tärkeintä indeksiä ovat rikkoneet ennätyksiään.Teollisuuspainotteinen Dow Jones sulki 0,4 prosenttia plussalla ja rikkoi aiemman heinäkuisen ennätyksensä 105 pisteellä.Myös 500:aa suurinta amerikkalaisyhtiötä seuraava S&P 500 -indeksi ja teknologiapainotteinen Nasdaq rikkoivat omia aiempia ennätyksiään, jotka olivat vasta viime perjantailta.S&P 500 päätyi maanantaina 0,4 prosenttia plussalle. Wall Streetin sulkemishetkellä Nasdaq oli 0,6 prosenttia plussan puolella.Syiksi vahvaan pörssipäivään on arvailtu muun muassa Yhdysvaltojen ja Kiinan välisten kauppaneuvotteluiden etenemistä ja positiivisia uutisia Yhdysvaltojen taloudesta.Washington Postin mukaan vahvan marraskuun alun taustalla on muun muassa viime viikolla julkaistu työllisyysraportti, joka kertoi työmarkkinoiden odotettua paremmasta tilasta.