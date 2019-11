Pörssiuutiset

Rakennusyhtiö Lehto antoi jo kolmannen tulosvaroituksen tänä vuonna

Rakennusyhtiö Lehto Group on antanut jälleen uuden tulosvaroituksen.Lehto varoittaa, että yhtiön toisen vuosipuoliskon liiketulos painuu tappiolliseksi heinä-syyskuun liiketappion takia. Lehto oli jo aiemmin arvioinut koko vuoden liiketuloksensa jäävän miinusmerkkiseksi, koska alkuvuosi oli voimakkaasti tappiollinen.Lehdon tiedotteen mukaan peruskorjaushankkeiden tappiot ovat jatkuneet heinä-syyskuussa, joidenkin asuntohankkeiden valmistuminen on siirtynyt ensi vuoden puolelle ja asuntohankkeiden keskimääräinen kate on heikentynyt.Lehto heikentää samalla arviotaan tämän vuoden liikevaihdosta. Yhtiö odottaa liikevaihdon supistuvan viime vuoden tasolta. Aiempi arvio oli, että liikevaihto on tänä vuonna samalla tasolla tai alhaisempi kuin viime vuonna.Edellisen kerran Lehto Group antoi tulosvaroituksen elokuussa ja sitä ennen toukokuussa.Syyskuussa Lehto aloitti yt-neuvottelut, joiden arvioitiin johtavan enintään 150 henkilötyövuoden vähentämiseen.Lehto julkistaa kolmannen vuosineljänneksen tuloksensa ensi viikon torstaina.