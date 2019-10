Pörssiuutiset

Nokian osake jatkaa laskussa kolmatta päivää – Moody’s laski luottoluokitusta

28.10. 15:29

Luottoluokitusyhtiö Moody’s laski Nokian luottoluokitusta toiseksi ylimpään roskalainaluokkaan.

Nokian osake oli laskenut maanantai-iltapäivänä 2,7 prosenttia 3,36 euroon. Alamäki jatkuu jo kolmatta päivää. Perjantaina osake halpeni 4,5 prosenttia ja torstaina tuloksen jälkeen ennätykselliset 23,4 prosenttia.



Luottoluokitusyhtiö Moody’s on laskenut verkkolaiteyhtiö Nokian luottoluokituksen tasolle Ba2 aiemmalta tasolta Ba1. Luokitusnäkymät Moody’s nosti vakaiksi, kun ne aiemmin olivat negatiiviset.



Ba2 on Moody’sin toiseksi ylin roskalainaluokka.



Luokituksen lasku heijastaa Moody’sin näkemystä, jonka mukaan Nokia operatiivinen toiminta elpyy ensi vuonna aiemmin arvioitua hitaammin. Moody’s arvioi, että Nokian marginaaleihin kohdistuu painetta samaan aikaan kun yhtiön on lisättävä investointejaan 5g-kilpailukykynsä tukemiseksi.