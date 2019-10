Pörssiuutiset

Pörssin superpäivä ja Nordnetin palvelussa pahoja ongelmia – sijoittajat käärmeissään

Osakevälittäjä Nordnetin palvelussa on isoja ongelmia. Samaan aikaan moni sijoittaja haluaisi ostaa tai myydä osakkeitaan, sillä Helsingin pörssissä on tänään vilkas päivä muun muassa Nokian kurssisyöksyn takia.

