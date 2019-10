Pörssiuutiset

Nokian Suri: Epävarmuus jatkuu vuoden – ”Olemme vahvemmassa asemassa 2021 alussa”

Nokia julkaisi tänään kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsauksensa, jossa se muun muassa alensi odotuksiaan loppuvuoden tuloksesta 0,21 euroon osakkeelta, kun se aiemmin oli 0,25–0,29 euroa.



Aiemmin yhtiö lupasi loppuvuodesta erittäin vahvaa, nyt vain vahvaa. Toimitusjohtaja Rajeev Surinhttps://www.is.fi/haku/?query=rajeev+surin mukaan syitä heikentyneisiin näkymiin on useita.



– Tärkein on, että uskomme epävarmuuden Pohjois-Amerikan operaattorifuusion aiheuttavan vastatuulta, kuten olemme jo nähneet kolmannella ja myös neljännellä vuosineljänneksellä, Suri sanoi Nokian mediapuhelussa tänään.



Kyseessä on Pohjois-Amerikassa toimivien T-Mobile- ja Sprint-teleoperaattorien suunnittelema yhdistyminen, jota on herättänyt jonkun verran vastustusta. Hanke on kuitenkin saanut esimerkiksi Yhdysvaltojen kauppakomission FTC:n hyväksynnän, mutta viranomaiskäsittelyt jatkuvat yhä. Monet osavaltiot ovat puolestaan pelänneet fuusion vähentävän operaattorien kilpailua ja heikentävän palveluja.



Surin mukaan näkymiin vaikuttaa myös kiristynyt hintakilpailu verkkosopimuksista.



– Lisäksi 5g-tuotteiden kustannukset on meille ongelma, mutta uskomme sen vähentyvän vähitellen 2020 kuluessa, minkä ansiosta olemme vahvemmassa asemassa ensi vuoden lopulla ja 2021 alussa, Suri toteaa.



Hänen mukaansa kustannukset eivät sinänsä ole olleet yllätys, ja tuotekohtaiset kulut pienentyvät, kun tuotanto ja tilaukset kasvavat.



Surin mukaan ei ole täysin tyytyväinen yhtiön suoritukseen. 5g-verkkojen lisäksi Nokia aikoo hakea kasvua yritysverkoista, joissa Suri arvioi yhtiön kasvavan markkinoita nopeammin. Lisäksi hän odottaa kasvua myös operaattoriohjelmistoista.



Nokia Technologies -yksikön on tarkoitus kasvattaa patenteista perittäviin lisenssimaksuihin liittyvää liiketoimintaansa mobiililaitteista esineiden internetiin eli iot-laitteisiin sekä kulutuselektroniikkaan.



– Aluksi on ollut kyse älypuhelinlisensseistä, ja olemme saaneet sopimuksia myös Kiinassa. Sen jälkeen olemme laajentaneet autoalalle, ja tehneet siellä paljon lisenssisopimuksia, Suri kertaa.



– Jatkossa verkkoon kytketään miljardeja iot-laitteita, joita käytetään esimerkiksi teollisuudessa. Sitten on kulutuselektroniikka kannettavista tietokoneista televisioihin ja jääkaappeihin. Uskon niiden olevan merkittävä mahdollisuus ajan kuluessa.



Surin mukaan yhtiö jatkaa myös patenttikokoelmansa kasvattamista.