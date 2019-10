Pörssiuutiset

Lähteet: Saudi Aramco lykkää jälleen listautumistaan

Aramco on suunnitellut listautumista pörssiin pitkään, mutta päätös on lykkäytynyt jo vuosia.

Uutistoimisto Bloombergin lähteiden mukaan Saudi-Arabian valtiollinen öljy-yhtiö Saudi Aramco lykkää jälleen pörssilistautumistaan.Aramco on suunnitellut listautumista pörssiin pitkään, mutta päätös on lykkäytynyt jo vuosia. Yhtiö sanoo jälleen tiedotteessaan, että listautumisajankohta riippuu markkinatilanteesta ja se jatkaa osakkeenomistajiensa kanssa neuvottelua listautumiseen liittyvistä seikoista.Lykkäys antaa erään lähteen mukaan analyytikoille aikaa ottaa huomioon Aramcon kolmannen neljänneksen tulos muodostaessaan arvioita yhtiön arvosta. Lähteen mukaan pankeilla on edelleen vaikeuksia saavuttaa laskelmissaan se 2000 miljardin dollarin arvostus, jota Aramco itse tavoittelee.Viive sotkee yhtiön huolella luoman suunnitelman, jossa yhtiö käynnistäisi osakemyynnin lokakuun 20. päivä. Tämän jälkeen Saudi-Arabia mainostaisi listautumista intensiivisesti maan sijoittajaseminaarissa viikkoa myöhemmin. Lopulta kampanja huipentuisi listautumiseen marraskuun lopussa.Tällä hetkellä vaikuttaa kuitenkin siltä, että listautuminen lykkäytynee joulukuulle tai jopa tammikuulle.