Pörssiuutiset

Ericssonin tulos löi odotukset

Ruotsalaisen telelaitevalmistaja Ericssonin vertailukelpoinen liiketulos oli nousussa tilivuoden kolmannella neljänneksellä ja ylitti myös markkinoiden odotukset. Myös liikevaihto kasvoi selvästi. Yhtiö nostaa ennustettaan verkkomarkkinoiden kehityksestä.Yhtiön taakkana on Yhdysvaltain viranomaisten korruptiotutkinta, johon liittyen Ericsson teki 11,5 miljardin kruunun sakkovarauksen.Ericssonin vertailukelpoinen liiketulos ylsi heinä–syyskuussa 6,5 miljardiin kruunuun, kun se vuotta aikaisemmin oli 3,8 miljardia kruunua.Analyytikot odottivat ennustepalvelu Infront Datan keräämässä ennusteessa 5,02 miljardin kruunun tulosta. Vertailukelpoinen liiketulosmarginaali ylsi 11,4 prosenttiin, kun markkinaodotus oli 8,9 prosenttia.Liiketulos kertaerät ja varaukset mukaan lukien jäi 4,2 miljardia tappiolle, kun odotus oli -8,1 miljardia kruunua. Vuotta aiemmin oltiin 3,2 miljardia kruunua voitolla.Liikevaihto parani heinä–syyskuussa 53,8 miljardista kruunusta 57,1 miljardiin kruunuun, kun analyytikot odottivat 56,2 miljardia kruunua.Ericsson nostaa ensi vuoden myyntitavoitettaan 230–240 miljardiin kruunuun. Taustalla on 5G-investointien kiihtyminen ja positiiviset valuuttakurssivaikutukset. Aikaisempi ennuste oli 210–220 miljardia kruunua.Uusi tavoite liiketulosmarginaalille vuonna 2022 on 12–14 prosenttia, kun aikaisempi tavoite oli yli 12 prosenttia. Ensi vuoden tavoite on ennallaan yli 10 prosentissa.Ericsson odottaa nyt markkinatutkimusyhtiö Dell’Oron arvioon perustuen matkapuhelinverkkojen markkinan kasvavan tänä vuonna viidellä prosentilla, kun aikaisempi ennuste oli kolme prosenttia.Ericsson on hyötynyt maailman suurimman verkkolaitevalmistajan, kiinalaisen Huawein vaikeuksista ja saanut pohjoismaissa 5G-tilauksia muun muassa Telialta ja TDC:ltä.Amerikkalaisviranomaiset ovat epäilleet Huaweita tietojen vuotamisesta Kiinaan, minkä takia yhtiön telelaitteita on alettu boikotoida sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Suurin 5G-markkina on kuitenkin Kiina, missä Huaweilla on kotikenttäetu.