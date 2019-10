Pörssiuutiset

Keskisuomalainen aikoo sulkea Hämeenlinnan lehtipainon – tytäryhtiö aloittaa yt:t

10.10. 15:25

Viestintäkonserni Keskisuomalainen suunnittelee suunnittelee lehtipainojen määrän vähentämistä ja toiminnan tehostamista.

Sen tytäryhtiö Hämeen Lehtipaino on aloittamassa sanomalehtipainamisen uudelleenjärjestelyyn liittyviä yt-neuvotteluita.



Keskisuomalaisella on tällä hetkellä kuusi sanomalehtipainoa kolmessa yhtiössä. Lehtisepät Oy:llä on painot Jyväskylässä, Pieksämäellä, Tuusulassa sekä Lahdessa, Hämeen Lehtipaino Oy:llä on paino Hämeenlinnassa ja Kaakon Viestintä Oy:n paino sijaitsee Kouvolassa.



Toteutuessaan suunnitelma johtaa Hämeenlinnan sanomalehtipainon sulkemiseen. Keskisuomalaisen mukaan uudelleenjärjestelyllä tavoitellaan noin miljoonan euron tehostamishyötyjä, jotka toteutuisivat täysimääräisesti vuonna 2021.



Mahdolliset osa-aikaistamiset ja irtisanomiset koskevat yhtiön arvion mukaan enintään 22 henkilöä.